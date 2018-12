Bergerac : Lio, Julie Pietri et Michael Jones à la foire-expo en 2019

Lio, Michael Jones et Julie Pietri se produiront à Bergerac.

Bergerac, France

Arrêtée après la mauvaise fréquentation de l'édition 2016, la foire exposition de Bergerac va renaître sans la chambre de commerce et d'industrie et les collectivités. La société Alliance Expo a repris le flambeau avec le soutien technique de la ville de Bergerac. L'entreprise organise notamment les foires de Caen et Rennes.

Un salon des seniors et une large place à l'agriculture

La foire expo nouvelle version se tiendra du 3 au 5 mai 2019 sur la plaine de Piquecailloux. 200 exposants sont annoncés. L'agriculture sera mise à l'honneur avec la présence d'éleveurs et d'animaux, des producteurs locaux seront aussi présents. Le tourisme prendra aussi une place prépondérante sous l'aire d'exposition de 50.000 m2. Pour la première fois en Dordogne, un salon des seniors aura lieu sur la foire. Les personnes âgées pourront en savoir plus sur les services de maintien à domicile, la prévoyance, les loisirs.

Deux soirées exceptionnelles

Autre grande nouveauté, l'organisation de deux concerts. Le premier aura lieu le vendredi 3 mai à 20h30. Le chanteur Michael Jones viendra jouer en live ses chansons et les grands tubes de Jean-Jacques Goldman. Tous les deux ont connu un grand succès dans les années 90 avec la chanteuse Carole Fredericks. Le samedi soir, place aux années 80 avec la présence de Lio, Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, Sloane, Janice Jamison, Alain Llorca (GOLD), mais aussi Jean-Pierre Morgand (Les avions) et Pedro Castano interprète de "La Macarena".

Une entrée payante

Attention, la foire exposition de Bergerac ne sera plus gratuite. Il faudra débourser cinq euros par jour pour entrer. Les organisateurs espèrent attirer 10 à 15.000 visiteurs en trois jours. En 2016, 8.000 curieux s'étaient rendus à la foire expo.