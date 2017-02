Bergerac : une brocante géante de voitures et motos

La 43e édition de la bourse d'échanges autos et motos de Bergerac c'est l'occasion de voir de belles voitures de collection, mais c'est aussi une grande brocante pour les passionnés d'automobile.

C'est une des plus anciennes et une des plus grandes bourse d'échanges... Ce week-end au parc Piquecailloux de Bergerac c'est voitures de collection et brocante de pièces en tout genre !

"Echange" plus tellement

Cette bourse n'a d'échange que le nom, le troc ne s'y pratique plus depuis longtemps. Fini le temps où l'on échangeait un pot d'échappement contre des bougies de moteur. Ici on n'est plus adepte de marchandage. Les collectionneurs de voitures anciennes se retrouvent, pour remplir leur stock de pièces détachées.

Du pims logo à la portière de 2cv, on trouve de tout ! © Radio France - Charles de Quillacq

Pour le plaisir des yeux

Mais les collectionneurs ne sont pas les seuls à priser ce genre de manifestation. On trouve aussi beaucoup de familles venues pour contempler les plus belles voitures de collection du sud-ouest ! Des alpines, des Citroën 5 chevaux des années 1920, des porches ultra rares... On ne sait où donner de la tête !

Elle semble sortie de l'usine... et pourtant ! © Radio France - Charles de Quillacq

Au total plus de 6000 personnes sont attendues sur les deux jours de la manifestation.