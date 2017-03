Bergeracois : un podium 100 % périgourdin aux 50 km de Lalinde

Bravant la pluie et le froid, ils sont 727 à s'être présentés au départ de cette course qui fêtait sa 35ème édition cette année. Les trois premiers arrivés sont des Périgourdins et ils ont mis un peu moins de quatre heures pour faire les 50 km

727 coureurs se sont présentés au départ des 50 km de Lalinde ce dimanche matin. Tous n'ont pas choisi cette option. Les organisateurs proposaient aussi une course à 12 et 24 km. Avec la pluie qui n'a pas arrêté de la journée, les records n'étaient pas au rendez-vous mais les Périgourdins oui ! Dans la distance reine, ils trustent les trois premières places du podium.

À Lalinde ils sont plus de 700 à s'élancer pour une course de 50km ! #Dordogne #Course pic.twitter.com/GZ99DiNXY7 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 5, 2017

50 km en 3h57

Arrivé vers midi, le vainqueur de cette course vient de Villamblard. Christophe Lanxade a terminé son épreuve en 3 heures 57 minutes et 18 secondes. C'est sa première victoire dans une couse de cette distance. Bruno Ceyssat du club "Périgueux Running" termine juste dernière en 4 heures et 6 minutes et Fredito Vidotto des Bergerac Athlétique club finit sur la dernière marche du podium avec un temps de 4 heures et 9 minutes.

Christophe Lanxade, le vainqueur du jour © Radio France - Charles de Quillacq

Des baskets pleines de boue

Ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout de l'effort en ressortent détrempés et les jambes pleines de boue. Le circuit proposé cette année comportait beaucoup de passages en forêt et donc les coureurs sont passés sur des chemins en terre. Avec la pluie, le moins que l'on puisse dire, c'est que les concurrents n'avaient pas les pieds au sec. Heureusement tout au long de l'épreuve, des bénévoles tenaient des points de ravitaillement. En plus des boissons chaudes et de fruits, ils redonnaient du courage à ceux qui commençaient à flancher.

Les bénévoles attendent les premiers arrivants © Radio France - Charles de Quillacq

Des inscriptions en hausse

Au fil des éditions, la manifestation est devenue un vrai succès. Cette année, les organisateurs ont enregistré 100 dossards de plus que l'année précédente. Notamment grâce aux différentes distances proposées qui permettent d'attirer des coureurs de tous les niveaux.