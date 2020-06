Célèbre grâce au film Bienvenue chez les Ch'tis, le beffroi de Bergues a été entièrement rénové. Il rouvre aux visiteurs ce samedi 27 juin pour le plus plaisir des touristes, des Berguoises et des Berguois. Visite guidée.

Bergues : le plus connu des beffrois rouvre au public

Célèbre en France et dans le monde entier grâce à Dany Boon, le beffroi de Bergues vient de rouvrir au public. Après trois ans de travaux (pour un coût de 1,5 million d'euros), les touristes peuvent enfin monter les 206 marches pour accéder au carillon lui aussi tout neuf.

La vue de la place de Bergues en haut du beffroi © Radio France - Emmanuel Bouin

Haut de 47 mètres, le beffroi de Bergues date du 13ème siècle, c'est le troisième construit au même endroit. Le dernier a été inauguré en 1961. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il abrite aujourd’hui l’Office de tourisme, ainsi que les écoles de dessin et de musique de la ville. Le dernier survivant des trois carillons (datant de la Révolution Française de 1789) sonne sa ritournelle tous les quarts d’heure et rythme ainsi la ville et toutes ses activités.

Les visites se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires. Le port du masque sera obligatoire. Le nombre de personnes par groupes sera limité à neuf et la visite ne dépassera pas 45 minutes.

Les visites auront lieu tous les jours, dès 10 h. Réservations sur le site : www.ot-hautsdeflandre.fr.