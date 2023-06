Bernard Cauvin quitte la présidence de la Cité de la Mer à Cherbourg

Il va voguer vers d'autres horizons. Bernard Cauvin ne sera bientôt plus le président de la Cité de la Mer à Cherbourg. Le fondateur du site a annoncé son départ lors d'une conférence de presse, ce jeudi 1er juin. Il quitte sa fonction après 30 ans consacrés à ce projet fou, "ni un musée, ni un aquarium, mais un ovni" qui fait sa fierté.

Un départ en pleine ascension de la Cité de la Mer

Bernard Cauvin ne s'épanchera pas sur les raisons qui le poussent à partir deux ans avant la fin de son mandat. "Il y a un moment où il faut bien partir. Dans des projets comme ça, il ne faut jamais faire l'année de trop", souffle-t-il. "Mais je pars serein et heureux, avec un site en pleine ascension, sous des vents portants et qui vogue en 2023 vers 300.000 visiteurs."

A 77 ans, il partira officiellement début juillet, avec le sentiment que la Cité de la Mer, élu Monument préféré des Français en 2022 , a encore de beaux jours devant elle. "Le site est en plein essor avec des touristes qui vont moins loin et cherchent à fuir les canicules. C'est aussi le seul reconnu au plan national et européen sur l'éducation à la mer."

Un site construit au fil des années et des rencontres

Mais cette reconnaissance est le fruit de 30 années de travail et de passion. "On me dit souvent que j'ai un grain de folie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un site inclassable." Tout commence en 1991 quand le ministère de la Défense propose à Bernard Cauvin le sous-marin nucléaire français Le Redoutable, en fin de vie militaire. L'alors député de la 5e circonscription de la Manche accepte, à deux conditions : qu'il puisse être transformé en lieu accueillant du public et dans une mise en scène dynamique.

C'est chose faite et Le Redoutable arrive le 4 juillet 2000 dans l'immense darse creusée à côté de la gare transatlantique. "C'était quelque chose d'assez émouvant parce que c'était, il faut le dire, un pari insensé", raconte Bernard Cauvin. Viendront ensuite la collection de robots d'exploration marine, l'aquarium, le plus haut d'Europe, et l'exposition Titanic.

Seuls regrets de Bernard Cauvin, n'avoir pas pu faire venir le Nomadic, le transbordeur qui a transporté les passagers depuis Cherbourg vers le Titanic, resté en mer. Ni les wagons du New York Express, ce train qui a emmené les passagers du Titanic de Paris à la gare maritime de Cherbourg. Et bien sûr, le fait que James Cameron ne soit jamais venu à la Cité de la Mer.

La volonté de partager la beauté de l'océan

"Cela a été 30 ans de rencontres extraordinaires." Celle qui a le plus marqué Bernard Cauvin, c'est celle avec le réalisateur Jacques Perrin, lorsqu'il vient tourner son film "Océans". "Cinq semaines de tournage de nuit et pour moi, c'était le domaine de l'impossible, du merveilleux. Jacques m'a mis dans la tête cette beauté de dédier à l'émerveillement."

Une rencontre qui donne envie à Bernard Cauvin de lancer en 2019 "Génération Océan". Des conférences et rencontres entre élèves, de la maternelle aux études supérieures, avec de grands scientifiques du monde marin. "C'est la volonté de transmettre pour dire aux jeunes "allez-y, mobilisez-vous", leur faire aimer la beauté de l'océan pour qu'ils le protègent."

Bernard Cauvin passe maintenant la barre à son successeur, qui sera nommé par le Conseil d'administration, et vogue vers d'autres horizons, "la famille, les amis et les voyages".