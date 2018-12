Bernard de la librairie "M'enfin" peut enfin buller

Rennes, France

"Il faut bien, pour un libraire, tourner la page". C'est avec philosophie, humour et sagesse que Bernard Kervarec parle de la retraite, qu'il prendra, à la fin de l'année 2018. 38 ans qu'il travaille dans la bande dessinée. Sa boutique, "M'enfin", rue Victor Hugo à Rennes, c'est sa vie, sa passion : "Je suis un dévoreur de livre, ce qui m'inquiète, c'est que je vais maintenant devoir acheter les BD, et ça va me coûter cher !" plaisante-t-il.

Une institution à Rennes

Bernard Kervarec est tombé dans le livre comme Obélix est tombé dans la marmite de potion magique : "Je voulais l'opportunité de tout lire gratuitement, être entouré de ma bibliothèque." Une bibliothèque qui est devenue une institution de la BD à Rennes. Un secteur florissant avec près de 6 000 nouveaux ouvrages, 400 quand il a commencé dans les années 1980.

"Il va nous manquer, surtout un libraire de cette carrure", confie un habitué. "Ils sont gentils les clients, ils veulent que je continue, c'est de l'esclavagisme" rie-t-il, un petit peu ému.

Bernard Kervarec, en plus d'être un bédéphile, est avant tout un patron. "C'est un commerçant de l'ancienne génération, il m'a inculqué le métier de libraire, un métier de passionné" souligne Léo, salarié de la boutique depuis une dizaine d'années.

S'il existe des enfants de la télé, il est certain que Bernard Kervarec lui, est un véritable enfant de la BD. Mais pour les aficionados rennais du neuvième art, pas d’inquiétude. La boutique restera un lieu de vente de bande dessinée sous l'enseigne "Ty Bull".