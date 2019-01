Bernard Pivot plaide pour la culture gratuite pour tous

Aix-en-Provence, France

Zéro euro pour lire et emprunter des livres à Aix-en-Provence, depuis le début de l'année 2019 on paie plus dans les bibliothèques de la ville. L'an dernier, la cotisation pour les plus de 18 ans était de 19,50 euros (gratuite pour les mineurs). Plus de 15 000 personnes étaient inscrites au 31 décembre dernier. Depuis la gratuité, le nombre d'inscription a grimpé de 119 % en à peine une semaine. Un succès qui n'étonne pas l'amoureux des livres qu'est Bernard Pivot, écrivain et président de l'académie Goncourt, il l'a dit sur France Bleu Provence ce lundi matin.

Je dis trois fois bravo pour cette initiative, même si le prix d'un abonnement à la bibliothèque n'est jamais très élevé cela reste de l'argent et il faut sortir le portefeuille, c'est toujours un effort et ça peut-être un frein

Pour Bernard Pivot, les bibliothèques sont aujourd'hui un lieu de cohésion sociale et il faut encourager les familles à s'y rendre plus facilement. Il déplore la menace qui pèse sur la Librairie de Provence à Aix (elle pourrait fermer au mois de mars à cause des loyers trop élevés).

La gratuité, cela donne du tonus à tous ceux qui aiment la lecture et la distraction

La lecture de plus en plus délaissée pour les écrans. Le numérique est aujourd'hui son principal ennemi. Bernard Pivot estime que c'est aux parents de montrer le bon exemple aux enfants, leur donner envie de lire, en parlant de lire qu'ils ont lu à table.