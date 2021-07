Bernay : le pass sanitaire "trop compliqué" à contrôler, la jauge abaissée à 49 spectateurs au cinéma

Depuis ce mercredi et pour freiner l'épidémie de coronavirus, un pass sanitaire est exigé dans tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Mais dans les structures les plus petites, la mesure est parfois difficile à appliquer. Si bien qu'à Bernay (Eure), pour s'éviter les contrôles, le directeur du Rex préfère carrément accueillir moins de spectateurs.

"La séance reste rentable"

"C'est une décision purement pratique, explique Bastien Lechevallier, le directeur du cinéma. Etant seul à chaque séance, il était pour mois très très compliqué voire inenvisageable de contrôler les gens à l'extérieur du cinéma, de les faire patienter sur le côté, que j'accède à la caisse, que je les fasse rentrer les uns après les autres, etc."

Rien que pour les contrôles à l'extérieur, Bastien Lechevallier a calculé : il lui aurait fallu huit secondes par spectateur, pour une unique salle qui compte 248 fauteuils.

Depuis ce mercredi, la jauge dans la salle est donc abaissée à 49 spectateurs. Pour s'y retrouver, le directeur du cinéma a tout de même rajouté des séances par rapport à son planning initial. D'autant qu'avec la sortie du film Kaamelott, il s'attendait à une forte affluence cette semaine. Afin que personne ne reste à la porte, Bastien Lechevallier conseille donc aux spectateurs de réserver leur séance avant de se déplacer.

"Je ne m'interdis pas de rajouter encore des séances si besoin, poursuit-il. A cinquante entrées, la séance reste rentable. C'est s'il avait fallu embaucher quelqu'un pour contrôler les pass que ça ne l'aurait pas été."