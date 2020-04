Berry Info - Top Chrono du 22 avril : voyage dans le temps, cuisine de chef et sport à la maison

Au programme du Berry Info de ce mercredi : une plongée charmante et désuète dans les archives vidéo de notre région, une astuce pour manger comme au restaurant, et les conseils des jeunes sportifs de Vierzon pour garder la forme.

Ecoutez le Berry Info - Top Chrono du 22 avril Copier

A quoi ressemblait notre quotidien il y a cinquante ans ? Pour occuper vos journées de confinement, le site Mémoire, en Centre-Val-de-Loire, publie chaque jour des archives vidéo de quelques minutes. Des films souvent tournées par des amateurs, caméra au poing, qui remontent jusqu'aux années 40 pour certains. La plupart sont en noir et blanc, évidemment, et souvent muets.

On plonge ainsi dans la vie de l'époque : les tenues des habitants, leurs habitudes... Et alors que nos rues sont vides en ce moment, on découvre une toute autre ambiance lorsqu'on remonte le temps. Par exemple, ce comice agricole à Vailly, dans le Cher, en 1989.

Comice agricole à Vailly-sur-Sauldre (18), 1989. - Gérard Fournier (Ciclic)

Dans ces archives, on trouve aussi une course de karting à Levroux en 1960, ou encore un concours hippique à Valençay en 1948 ! Il y a également plusieurs vidéos sur l’époque américaine à Châteauroux dans des rues méconnaissables aujourd’hui. Tout ça est à retrouver sur le site de l’agence régionale Ciclic, qui gère le site Mémoire.

La cuisine des chefs dans vos assiettes

Une autre manière de s’évader, c'est aussi de bien manger ! Sauf qu’on est pas tous des Top Chefs. Heureusement, de plus en plus de restaurants du Berry proposent des menus à emporter. Attention, on ne parle pas de simples pizzas ou de tacos, non, là, il s'agit de cuisine vraiment élaborée pour manger comme au restaurant. Vous pouvez trouver cela par exemple chez Jeux de Gouts à Châteauroux, où le chef Christophe Marchais publie régulièrement de petites vidéos qui nous donnent l’eau à la bouche.

On trouve aussi de beaux menus à emporter à La Tour, à Sancerre ou encore à L’Ardoise du Marché à Boulleret. Pour vous faire une idée : le week-end prochain, on aura le choix entre le fois-gras de canard mi-cuit et son chutney pomme-rhubarbe, le demi-homard aux carottes glacées, ou bien le cœur de ris de veau aux morilles avec écrasé de pommes de terres aux noisettes…

Un peu de sport, tout de même !

Enfin, pendant le confinement, certes, on aime bien manger… Mais ce n’est pas le tout ! Il faut aussi se dépenser - au moins un peu. Pour cela, les jeunes rugbymen de la section sportive du lycée Edouard-Vaillant, à Vierzon, proposent tous les jours des exercices à faire chez vous pour garder la forme.