PHOTOS : A Besançon, la maison de Colette prise d'assaut pour son ouverture exceptionnelle

Besançon, France

A Besançon, la maison où Colette a vécu de 1900 à 1908, dans le quartier Montboucons, ouvre ses portes au public ce weekend des 22 et 23 juin.

La bâtisse, son parc et l’histoire de ses différents occupants sont présentés via des visites guidées gratuites. Des espaces de lecture aménagés proposent aussi de redécouvrir l’œuvre de Colette et ses liens avec Besançon.

1.250 visiteurs ont arpenté la maison et le parc de trois hectares et demi ce samedi après-midi. Des centaines de personnes qui se sont pressées dès l'ouverture des portes à 14h.

Propriété de la ville de Besançon depuis 2001, la maison est telle que Colette l'a laissé en 1908, après y avoir passé six mois, chaque année, pendant sept ans.

La maison de Colette chemin des Montboucons à Besançon est ouverte encore gratuitement ce dimanche de 10h à 18h.