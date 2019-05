Besançon : après quatre ans de travaux, l'Hôtel de Ville rouvre ses portes

Besançon, France

Trois ans après l'incendie criminel dont il a été victime, l'Hôtel-de-Ville de Besançon sera inauguré ce samedi à 11h et ouvert au public de 14h à 18h. Des visites guidées sont même prévues. Car c'est un lieu emblématique et cher au public explique Catherine Thiébaud, adjointe aux bâtiments municipaux. "C'est la maison commune, explique l'élue. Celle où on allait déclarer ses enfants, celle où on se mariait. D'ailleurs la salle remarquable qui a été rénovée c'est la salle des mariages avec les portraits des 29 maires de Besançon depuis la Révolution".

Besançon plus vieille institution communale de France

Autre innovation, l'installation - dans la salle des pas perdus - des actes de naissance et de décès des quinze Bisontins les plus célèbres comme Victor Hugo, Proudhon, Fourier. "L"Hôtel de Ville c'est un des bâtiments les plus anciens où est hébergé la commune. Besançon c'est la plus vieille institution communale de France, ajoute Catherine Thiébaud. 1290".

A l'intérieur de l'Hôtel-de-Ville, l'office de tourisme retrouve sa place, rejoint par l'office du commerce local. Les visites ce samedi sont gratuites.

Montant des travaux : 2,7 millions d'euros.