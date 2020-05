Au moins une cinquantaine de personnes protestent contre la fermeture des lieux de spectacles de la région

Ils étaient au moins une cinquantaine sur la place de la Révolution, à Besançon ce mardi. Parmi eux, des acteurs de théâtre qui ont réalisé un spectacle, vers 18 heures pour protester contre la fermeture de certains lieux culturels. Notamment les salles de spectacles notamment. "On nous enlève notre outil de travail" peste Hervé Delafon, qui travaille au théâtre de l'Unité à Audincourt.

Pour protester, 4 personnes sont arrivées vers 18 heures en portant un cercueil noir, " pour rendre hommage aux morts", se justifie Hervé Delafon. Plusieurs dizaines d'autres personnes, tenue noire de haut en bas sont ensuite arrivées sur la place en se tenant chacun à un mètre de distance. Ils se sont ensuite versés de la farine sur la tête avant de danser puis de partir en courant.

Ils protestent contre la fermeture de certains lieux culturels

Tous étaient là, de leur aveu, pour une "manifestation poétique". Cette représentation scénique proche d'un pièce de théâtre était, surtout pour protester contre le retrait de leur "outil de travail", assure Hervé Delafon. "On nous l'a enlevé sans rien nous demander, alors on dit non (...). Notre vie, c'est de jouer et on nous a enlevé tous les festivals, les petits ou les moyens."

L'un des autres buts de la représentation était aussi de montrer que les acteurs "peuvent être responsables et jouer sans mettre en danger le public", assure la membre du théâtre de l'Unité.

Le monde des arts vivants en grande souffrance

Avec la fermeture des salles de spectacles et l'annulation de représentations, notamment, les acteurs ont perdu une grande partie de leurs revenus. "_J_e n'ai plus de travail depuis deux mois et je ne sais pas quand j'en aurai à nouveau parce que personne ne sait comment ça va se passer", raconte Betty, professeure de théâtre basée en Franche-Comté.

Elle touche des indemnités en tant qu'intermittente du spectacle, dont les droits ont été renouvelés jusqu'en 2021.