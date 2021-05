Besançon : le festival Détonation maintient son édition 2021, du 23 au 25 septembre

L'édition 2021 du festival Détonation aura bien lieu du 23 au 25 septembre, à Besançon, malgré la crise sanitaire. On ne connaît pas encore les modalités d'accueil du public, mais quelques artistes ont déjà acté leurs présences.

La dernière édition du festival, en 2019, avait rassemblée plus de 12.000 spectateurs

Après l'annulation des Eurockéennes, du festival de la paille ou encore de Rolling Saône, voici enfin une bonne nouvelle pour le monde de la culture : le festival Détonation aura bien lieu du 23 au 25 septembre. Les organisateurs ne savent pas encore sous quelle forme l'événement aura lieu, mais quelques artistes sont déjà prévus au programme.

Si plus de 12.000 spectateurs s'étaient rendus à la dernière édition en 2019, ce chiffre sera bien moindre cette année. Simon Nicolas, chargé de communication pour le festival, en est bien conscient : "Ce sera un mini Détonation. On ne va pas se leurrer, il n'y aura pas autant de scènes, ni autant de spectateurs que d'habitude. Ce sera plus restreint quoi qu'il arrive".

Beaucoup d'interrogations

Si la tenue du festival est belle et bien fixée, de nombreuses zones d'ombres subsistent. "Je ne sais pas sous quelle forme aura lieu le festival. je ne sais pas où il se tiendra, ni même si ce sera assis ou debout", indique Simon Nicolas. L'équipe de La Rodia travaille actuellement sur plusieurs scénarios, avec notamment beaucoup d'études budgétaires.

"On espère que la situation sanitaire va s'améliorer au fil de l'été", explique Simon Nicolas. L'avancée de la vaccination jouera aussi son rôle pour la décision finale. Quant au "pass sanitaire", peu d'informations sur le sujet ont été données aux organisateurs d'événements. Pour l'instant, seuls les concerts de plus de 1.000 personnes seraient concernés. L'utilisation de ce pass interroge la direction du festival. Elle des charges en personnel supplémentaire et un contrôle renforcé des festivaliers.

Une programmation à venir

Il faudra attendre le mois d'août pour connaître la forme définitive que prendra Détonation. Tout dépendra de la jauge autorisée par la Préfecture. "On préfère ne pas trop s'avancer et être sûr de proposer un événement de qualité au public", confie Simon Nicolas.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que plusieurs artistes ont déjà acté leur présence. La programmation compte actuellement huit noms, dont des artistes internationaux. La liste sera présentée officiellement, mercredi 26 avril sur les réseaux sociaux du festival.

