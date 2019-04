Besançon : le musée des Beaux-Arts et d'archéologie lance sa nouvelle campagne de communication

"Vous n’osez pas franchir les portes du musée? Alors cette campagne est faite pour vous !" C'est le message du musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon qui lance sa nouvelle campagne de notoriété. Elle se décline en quatre visuels distincts, "inquiétants".

Musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon

Besançon, France

Le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon (MBAA) a lancé sa nouvelle campagne de notoriété. Celle-ci vise à inciter tous les publics à entrer au musée. La campagne a pour but d'inviter le public qui "n'oserait pas", à franchir la porte du bâtiment. Il s'agit de dépoussiérer mais aussi de démystifier l'image que certains ont des musées.

Ne soyez pas timide : entrez au musée !

"C’est au contact avec le public croisé à l’extérieur du musée, lors de salons, foires et autres rencontres, que les équipes du musée se sont rendu compte que parfois le musée avait une image un peu trop intimidante, explique l'équipe du musée. Certaines personnes n’osent même pas pousser la porte du musée, soit parce qu’elles ne se sentent pas assez formées, soit parce qu’elles craignent le regard des autres ou encore parce qu’elles s’imaginent que pour comprendre une œuvre d’art il faut avoir suivi le cursus qui va avec". Toutes ces peurs, la campagne de communication les utilise, les met en scène.

Le MBAA de Besançon lance une nouvelle campagne de communication déclinée en quatre affiches - Musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon

Pour les équipes du MBAA, il existe forcément dans le musée, "une œuvre devant laquelle vous resterez bouche bée". Et pas parce que vous êtes diplômé en archéologie ou spécialiste de la peinture italienne du XVIIème siècle, "mais seulement parce que vous êtes « vous »".

Un endroit qui nous fascine et nous transporte"

"Vous êtes capable de ressentir des émotions devant le réalisme d’une scène, affirme le musée, devant un portrait sculpté qui vous rappelle un parent lointain ou votre enfance, vous pouvez être ébloui par un tableau, effrayé par un autre, captivé par une légende ou par on ne sait quoi qui restera un mystère pour vous". Car un musée c'est tout cela à la fois : "pas seulement un puits de science, mais aussi un endroit qui nous fascine et nous transporte". Alors osez franchir les portes du musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon, interpelle le musée, qui a mis en place une importante politique de médiation culturelle.

Le MBAA de Besançon lance une campagne de notoriété avec quatre affiches différentes - Musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon

