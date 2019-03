Besançon : les boîtes à livres ont un an

Par Anne Fauvarque, France Bleu Besançon

Nées d’une initiative citoyenne, les boîtes à livres sont installées depuis mars 2018 dans les quartiers de Besançon. Leur but est de favoriser le partage de savoir, la lecture et le lien social. Il y en a aujourd'hui vingt-deux. Ces boîtes à livre ont juste un an.