Besançon : ouverture dès le 19 avril de la piscine plein air de Port-Joint

La piscine de Port-Joint à Besançon ouvre cette année 2021 de façon anticipée et en trois phases. Structurellement prévue pour ouvrir à la fin du printemps, cette "piscine en cœur de Ville" fonctionnera dès le lundi 19 avril 2021 au tarif unique de deux euros.

Toujours confrontée à la fermeture des établissements sportifs couverts (gymnases, piscines - sauf pour les publics prioritaires), la Ville de Besançon s’est mobilisée pour ouvrir plus tôt dans l’année de la piscine de plein air Port Joint.

2 euros l'entrée

"Nous rejoignons ainsi l’objectif fixé par le ministère des sports considérant la pratique sportive comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique de chacun", précise la municipalité dans un communiqué. Une billetterie en ligne au tarif unique de 2€ est activée avec réservation obligatoire et accès depuis le site web de la Ville de Besançon.

Tributaire de la météo

La configuration a été adaptée avec de nouveaux aménagements, mais l’accès reste cependant conditionné à une météo favorable (températures douces, sans pluie). Les équipes s’organisent pour proposer des sessions de nage à tous les publics. Au-delà de l’accueil du public, "l’organisation de cette ouverture avancée complète l’engagement de la Ville d’être au plus près des clubs et des associations sportives, ajoute la municipalité, qui pourront de nouveau bénéficier de créneaux et proposer des séances en plein air à leurs licenciés".

L’ouverture au public se décompose en trois phases :

du lundi 19 au dimanche 25 avril , une ouverture au public l’après-midi (12h-18h) sous réserve d’une météo favorable (information sur l’état d’ouverture disponible quotidiennement en ligne pour le lendemain)

, une ouverture au public l’après-midi (12h-18h) sous réserve d’une météo favorable (information sur l’état d’ouverture disponible quotidiennement en ligne pour le lendemain) du lundi 26 avril au mercredi 12 mai (hors vacances scolaires), le public pourra venir nager : en semaine sur le temps de midi (12h-14h) et en fin de journée (17h-19h) ;le week-end de 12h à 18h

(hors vacances scolaires), le public pourra venir nager : en semaine sur le temps de midi (12h-14h) et en fin de journée (17h-19h) ;le week-end de 12h à 18h du jeudi de l’Ascension (13 mai) à la fin de l’été (31 août), le public pourra profiter du site aux horaires habituellement en vigueur pour la période estivale (10h30-19h30).

Un protocole sanitaire strict est mis en place. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des adaptations pourront être nécessaires.