Besançon : plus qu'un an de chantier pour le réaménagement de la Rhodiaceta en parc urbain

Par Julien Laurent, France Bleu Besançon

Un an après son lancement, plus de la moitié du vaste chantier de déconstruction de l'ancienne usine Rhodiaceta a été réalisée à Besançon. La fin de la démolition est même espérée avant décembre 2018. Et c'est entre l'été et l'automne 2019 que le site sera définitivement réaménagé en parc urbain.