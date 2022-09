Besançon : Record d'affluence pour l'édition 2022 de Livres dans la Boucle

Une édition 2022 plus que réussie pour Livres dans la Boucle entre le vendredi 16 et le dimanche 18 septembre à Besançon et dans son agglomération. Le festival enregistre près de 32 000 visiteurs. Une première depuis la refonte de l'événement en 2016.

Carton plein pour Livres dans la Boucle. 32 000 visiteurs ont été enregistrés sur cette édition 2022 du festival à Besançon et dans son agglomération, entre le vendredi 16 et le dimanche 18 septembre. Il s'agit du chiffre le plus haut depuis la formule lancée en 2016, après la période Les mots Doubs. Le record était de 30 000 en 2019, avant la crise sanitaire.

Le bilan est également positif coté ventes avec 11 000 livres sous le grand chapiteau place de Révolution pour la littérature française, au musée des Beaux-arts pour les livres jeunesses et au Scènacle pour les bandes-dessinées. C'est 36% de plus comparé à 2021 et 27% par rapport 2019.

Trois facteurs pour expliquer ce record

"Un bilan très positif ! il y a plusieurs facteurs qui explique cela", pointe Christine Bresson, directrice de la communication de Grand Besançon Métropole et chargée de l'organisation. Tout d'abord, des rames de train privatisées ont été mis en place pour les auteurs. "Un certains nombre d'entre eux sont arrivés en même temps dès le vendredi. Ils repartent aussi tous ensemble beaucoup plus tard. On a aussi fait en sorte dans la programmation d'avoir à la fois une part d'auteurs de renommée importante et populaire, qui profite aux auteurs moins connus. Cette équilibre là à manifestement bien fonctionné", souligne la communicante. Enfin, l'organisation de Livres dans Boucle a cherché à lier la lecture avec d'autres domaines. Des séances de cinéma ont été proposées, ainsi que des spectacles et des lectures musicales.

Des chiffres de bon augure pour l'édition 2023, dont on ne connait pas encore les dates. "Le défi va être de taille", admet Christine Bresson.