Coronavirus : un spectacle de rue à l'aube, sans spectateurs, pour symboliser la "mort du théâtre" à Besançon

Samedi 3 avril 2021, à 6 heures du matin, une soixantaine d'artistes et d'étudiants en théâtre ont incarné un spectacle morne, devant très peu de spectateurs à Besançon. Objectif : symboliser les contraintes actuelles, et la "sensation de vide" dans le milieu de la culture après un an d'épidémie.