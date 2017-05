Besançon : une vente aux enchères 100% mode

Il y avait beaucoup de monde samedi à l'hôtel des ventes Renoud-Grappin de Besançon, pour une vente spéciale "mode" avec à vendre : bijoux, sacs, carrés de soie, et manteaux de grands couturiers.

Sacs Vuitton, carrés Hermès, montres Rollex. La salle des ventes de Besançon était très chic ce samedi après-midi, avec une vente spéciale mode. Cette vente elle a lieu seulement trois fois par an, alors pour décrocher une malle Vuitton moitié prix, il y a avait du monde à la salle des ventes Renoud-Grappin. Plus de 150 personnes, essentiellement des femmes.

Le vanity-case Louis Vuitton (à droite) était estimé à 450 euros. © Radio France - Olivia Chandioux

Je collectionne les beaux foulards, c'est ma passion." Michèle, 75 ans

Parmi ces collectionneuses, Michèle, 75 ans, carré de soie Yves Saint-Laurent sur les épaules, elle se tortille en attendant le lot qu'elle a repéré dans le catalogue : "C'est une écharpe en soie, imitation Hermès, c'est pour l'anniversaire d'une amie", explique-t-elle. Quand vient enfin le lot tant convoité, Michèle l'obtient pour seulement 20 euros : "J'adore venir en salle des ventes. Je collectionne les beaux foulards, c'est ma passion." Annie, elle, est venue exprès de Dijon pour acheter un cadeau à sa fille : "C'est une bague estimée entre 350 et 450 euros. Mais comme je suis une novice en salle des ventes, on m'a dit de me limiter au maximum de l'estimation. Une chose est sûre, il ne faut pas se tromper, on n'est pas au casino."

Certains bijoux sont estimés à plusieurs milliers d'euros. © Radio France - Olivia Chandioux

1000 euros pour un carré Hermès

Dans l'assemblée toutes ne sont pas aussi raisonnables qu'Annie. Jean-Paul Renoud-Grappin, le commissaire priseur a déjà assisté plus d'une fois à des coups de folie : "Je pense par exemple aux carrés Hermès. Neuf, cela vaut entre 300 et 400 euros, mais j'ai déjà vendu des carrés Hermès anciens, beaucoup plus chers que les neufs, le double voire le triple du prix, soit plus de 1000 euros. Tout simplement parce que ce sont des modèles très prisés des collectionneuses." Les collectionneuses devront attendre le 8 juillet pour la prochaine vente mode à Besançon.