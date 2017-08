Bessan dans l'Hérault se jumelle avec Bessans en Savoie

Les communes de Bessan (Hérault) et Bessans (Savoie) vont se jumeler officiellement à l'occasion des fêtes du 15 août. Le projet avait été lancé il y a une vingtaine d'années, mais il n'avait jamais abouti.

On connaissait les Dupont et Dupond dans Tintin, il y aura désormais Bessan et Bessans !

Capture d'écran © Radio France -

C'est le maire de la petite commune de Bessans en Savoie (350 habitants) qui a relancé cette idée de jumelage au moment de son élection. Il a tout simplement envoyé une carte de vœux à son homologue de Bessan dans l'Hérault (4400 habitants), lui aussi fraîchement élu pour lui proposer de se rapprocher. Bingo ! Depuis, les deux villes multiplient les échanges.

Les pompiers se sont rencontrés, les enfants du Sud sont venus en Savoie pour faire du ski. De là sont nés des liens et de belles amitiés. On a des spécificités mais on a aussi beaucoup de complémentarité. A Bessan dans l'Hérault, il y a le littoral, la mer et le soleil, nous, on a un beau domaine de ski. Ça va encourager des personnes de votre région à venir en Savoie et inversement"

Jérémi Tracq, le maire Bessans en Savoie Copier

Pour le jumelage, 70 Bessanais de l'Hérault ont fait le déplacement en Savoie. Avec eux, l'âne , l'animal totémique de la commune. Il sera présenté dans les rues du village de Haute Maurienne, accompagné par des danseurs. Toute la délégation héraultaise est logée sur place, chez l'habitant et dans des gîtes.

Ce qui rapproche aussi les habitants des deux communes, ce sont les échanges culinaires !

On a le rosé, ils ont le beaufort, on a de quoi créer des liens même si les villes sont de taille différente."

Stéphane Pépin-Bonet, le maire de Bessan dans l'Hérault Copier

La cérémonie officielle de jumelage aura lieu ce 15 août.