"Beubeu", le batteur du groupe de punk montpelliérain OTH, est mort

Montpellier, France

Le batteur du groupe OTH, Didier Banon, connu sous le nom de "Beubeu", est décédé des suites d'un cancer, a annoncé le bassiste du groupe le 22 avril. OTH était un groupe mythique du punk rock montpelliérain dans les années 80 : il était allé bien au delà de la scène locale et même de la scène française, avec des tournées en Grande-Bretagne et au Canada. Il s'était dissout dans les années 90. Après la dissolution du groupe, Beubeu avait continué la musique avec le chanteur d'OTH, et collaborait avec Pascal Comelade.

La mort de Beubeu survient trois ans après le décès du guitariste du groupe, Dominique "Domi" Villebrun il y a 3 ans.