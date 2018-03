Le couple le plus célèbre de l'industrie musicale a annoncé ce lundi une série de concerts pour cet été. Parmi leurs 36 dates, deux en France : Beyoncé et Jay-Z seront à Paris le 14 juillet et à Nice le 17.

Nice, France

Les chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z ont confirmé ce lundi leur tournée "On The Run II". Queen B et son époux avaient déja partagé la même affiche en 2014. Pour 2018, le couple star a prévu 36 dates de juin à octobre, dont deux en France. Le samedi 14 juillet, ils seront au Stade de France et se produiront à Nice le mardi 17 juillet.

La mise en vente des billets pour le show niçois à l'Allianz Riviera est prévue lundi 19 mars à 10h. Il s'agira du deuxième concert dans le stade de Nice après celui de Céline Dion l'été dernier.