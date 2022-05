Bi-centenaire Champollion : "Il y a un lien très fort entre les frères Champollion et Grenoble"

“Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi”, écrit Champollion pour résumer sa passion pour cette civilisation antique, une passion qui s'est en partie construite à Grenoble. En cette année où l'on fête le bi-centenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, France Bleu Isère revient sur les liens entre Champollion, Grenoble et l'Isère. Isabelle Westeel, la directrice des bibliothèques de Grenoble était notre invitée ce mardi 10 mai.

Quelles sont les pièces principales qu'on pourra voir à partir d'aujourd'hui dans cette exposition ?

Dans cette exposition, on a environ 80 pièces qui sont présentées, issues principalement des collections de la bibliothèque municipale : des manuscrits, des ouvrages imprimés, de l'iconographie. Parmi les pièces principales, il y a la description de l'Égypte, au retour de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, et puis des ouvrages de Champollion, par exemple "Les Monuments de l'Égypte et de la Nubie", qui est un ouvrage posthume très coloré, qui est installé au centre de la salle. Et puis il y a des lettres intimes de Champollion, des lettres à son frère, une partie de leur correspondance.

Pourquoi une exposition à la bibliothèque et pas dans un musée ? Les frères Champollion avaient un rapport étroit avec cette bibliothèque de Grenoble ?

Oui, Jacques-Joseph arrive à Grenoble vers 1820 et accueille son frère cadet Jean-François, qui suit sa scolarité à Grenoble. Les deux frères fréquentent les cercles savants de Grenoble et puis surtout deviennent bibliothécaires. Jacques-Joseph devient le directeur de la bibliothèque municipale qui est nouvellement créée, qui a été fondée en 1772. Et son frère Jean-François est son adjoint.

Donc pendant quelques années, ils gèrent, dirigent la bibliothèque municipale, participent à l'enrichissement des collections et puis surtout, enrichissent par leurs ouvrages les collections de la bibliothèque. Donc, il y a un lien très fort entre les frères Champollion et Grenoble par cet aspect.

C'est ici qu'ils ont grandi et étudiés en grande partie. C'est bien ça ?

Oui, Jean-François fréquente l'Ecole Centrale, qui deviendra le lycée Stendhal. Il n'est pas très bon élève, il n'aime pas beaucoup les mathématiques et l'orthographe. Il s'oriente très vite vers l'apprentissage des langues orientales, qui vont le mener jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes.

Il y a l'exposition et puis il y a aussi beaucoup d'événements et de conférences que vous organisez autour de cette exposition ?

Oui, jusqu'au mois d'août - l'exposition a lieu jusqu'au 20 août - on va organiser une programmation culturelle avec des visites guidées bien sûr, des ateliers pour le jeune public, notamment "Comment écrire son prénom en hiéroglyphes ?" ou encore "Comment déchiffrer les hiéroglyphes ?". Il y aura un cycle de conférences avec des spécialistes de l'Égypte, de l'égyptologie d'aujourd'hui, des spécialistes de Champollion. Et puis on fait aussi un retour un peu décalé sur le film "Astérix et Obélix Mission Cléopâtre", qui sera décrypté par un égyptologue et qui sera présenté fin juin à la bibliothèque.

Les pièces que vous présentez sont issues en grande partie de la bibliothèque ou vous avez pu obtenir des pièces ailleurs ?

Ce sont principalement des ouvrages et des manuscrits de la bibliothèque. Mais il y a également en prêt des objets du musée de Grenoble et du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.