Biarritz: un tableau de Ramiro Arrue vendu aux enchères 74.000 euros

Au programme de la vente aux enchères de Biarritz ce dimanche 19 juillet, de nombreux tableaux mais deux d'entre eux retenaient l'attention des amateurs d'art. Dans le catalogue se trouvaient deux tableaux du peintre basque Ramiro Arrue, né à Bilbao en 1892 et décédé à Saint jean de Luz en 1971.

L'un de ces tableaux : une huile sur panneau intitulée " la Fête du village" était estimé entre 60.000 et 80.000 euros. Mise en vente à 40.000 euros, il a été adjugé au terme de 3 minutes 34 d'enchères à 74.000 euros.

L'huile sur panneau "la fête du village" de Ramiro Arrue a trouvé acquéreur en 3 minutes 34. © Radio France - Céline Arnal

Pas de record mais un bon prix

Ce n'est pas un record. Il y a trois ans, un tableau intitulé "la Mère" a trouvé acquéreur pour 250.000 euros. Mais cela reste tout de même un très beau prix puisque la moyenne des œuvres d'Arrue se vendent 8.000 euros. C'est d'ailleurs le prix du second tableau en vente ce dimanche : "Paysage basque" qui est parti pour 8.000 euros au marteau.

Depuis quelques années, la côte de Ramiro Arrue ne cesse de monter et cette "fête du village" réunissait de nombreux atouts selon Maître Marie-Françoise Carayol, la commissaire priseur de la vente. " _C'est de la belle peinture_. Il y a beaucoup de personnages, c'est une fête basque, les couleurs sont belles, la composition est belle et puis il est quand même grand ( 46x55.5 NDLR). 8.000 euros c'est le prix de plus petits formats et pas avec autant de personnages".

"Paysage Basque" a été mis en vente à 600 euros et vendu 8.000 euros © Radio France - Céline Arnal

La seconde oeuvre, "Paysage basque", 22x27cm, une huile sur carton a effectivement été adjugée à 8.000 euros au marteau avec une mise à prix à 600 euros.

Dans la salle de vente, contexte sanitaire oblige, une quarantaine de personnes mais c'est un acquéreur au téléphone qui a acquis les tableaux. Il veut garder l’anonymat, tout comme le vendeur d'ailleurs mais Robert Poulou, passionné d'art parie que le tableau va partir vers Monaco car il y a trois ans, un monégasque a fondé la musée Ramiro Arrue au Cap d'Ail. Il s'y trouve entre 150 et 180 pièces.

