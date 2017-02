Biarritz dit "stop" au Big Festival

Il n'y aura pas de Big Festival cet été. Une décision du maire de Biarritz, Michel Veunac. Il estime les dernières propositions de la société de production en charge du festival inacceptables.

Iggy Pop, Jacques Higelin, Stromae, BB Brunes, Johnny Hallyday, Jain ( et ce ne sont là que quelques exemples) ont fait vibrer la scène d'Aguiléra et le public biarrot au "Big". Le festival estival s'est implanté au stade d'Aguiléra en 2009. Puis s'est étendu sur la Côte des Basques et à la Halle Iraty. Et au fil des ans, il s'est trouvé un public de plus en plus nombreux . Quelque 88.000 personnes ont assisté aux différents concerts l'an dernier (Pharrell Williams était la tête d'affiche de l'édition 2016), alors qu'elles étaient environ 67.000 en 2015 , 50.000 en 2014.

"Des propositions qui ne sont pas acceptables pour la Ville de Biarritz"

Mais malgré une fréquentation en hausse, le festival reste déficitaire. Un trou difficile à combler. La société de production parisienne (Miala) qui a pris le festival en main l'an dernier, a donc fait des propositions à la mairie de Biarritz pour cette édition 2017. Des propositions "qu'elles soient d'ordre financier ou sur le format proposé, qui ne sont pas acceptables pour la Ville", a commenté sans plus d'explications le maire biarrot, Michel Veunac, dans un communiqué. Il semblerait que les organisateurs réclamaient deux fois plus de subventions auprès de la Ville, qui a fourni 130.000 euros l'an dernier. Les organisateurs souhaitaient aussi changer le format du festival, puisqu'il n'y aurait pas eu de concerts à Aguiléra. Le stade sera en travaux cet été.

Un nouveau festival l'an prochain ?

Le Big Festival à Biarritz, c'est donc fini. En revanche, Michel Veunac s'engage à réfléchir à un nouveau festival musical pour 2018. Il se tiendrait autour de la Cité de l'Océan. "Sur la base d'une programmation d'artistes contemporains et de musiciens de premier plan", affirme-t-il sans plus de détails.