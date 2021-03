Biarritz : l'avenir des Serres de la Milady menacé

Le lieu est insolite, de part son architecture et sa structure. À une centaine de mètres de l'océan, une immense voûte de verre, qui laisse traverser "une lumière zénithale intense et diffuse, propice à la création artistique". Fondées en 1857 par les établissements Gelos, les Serres de la Milady étaient à l'origine dédiées à l'horticulture ornementale. Mais dans les années 2000, elles ont été transformées en une pépinière... d'artistes ! Elles abritent 18 ateliers qui sont mis à disposition de peintres, de sculpteurs ou de céramistes. Une vingtaine d'artistes locaux et internationaux y sont présents.

Mais aujourd'hui, l'avenir du site est incertain. Les héritiers des terrains sur lesquels sont implantées les serres ont décidé de vendre. Ce n'est pas forcément une surprise pour les artistes, informés depuis plusieurs mois que le bail arriverait à terme. Mais la procédure arrive alors que la structure est en plein développement, explique Nikita Tuffier, le coordinateur de l'association des ateliers de la Milady : "L'association existe depuis 15 ans, mais se professionnalise depuis deux ans avec un premier salarié, et un soutien fort du département et de la Région qui vient financer un projet associatif tout récent".

Nikita Tuffier, le coordinateur des Ateliers de la Milady © Radio France - Andde Irosbehere

Un espoir de rester

Celui-ci s'articule autour de trois piliers : soutien à la création, diffusion de la culture et transmission. Mais l'association met aussi en avant le pont qu'elle établit avec l'écologie, en accueillant deux associations : Bio Divers Cité, qui cultive le jardin pédagogique situé à l'extérieur, et Resak, qui revalorise les déchets plastiques et les propose aux artistes comme matière première recyclée. Un travail, un élan que le collectif ne peut se résoudre à voir disparaître.

"On est installé dans un lieu unique, très attractif, propice à la créativité mais menacé parce que les deux hectares où nous sommes font l'objet de pressions immobilières énormes" poursuit Nikita Tuffier, lucide mais qui ne veut pas sombrer dans le pessimisme. Si certains artistes se disent prêts à déménager, lui et d'autres veulent encore croire qu'ils pourront rester.

La portraitiste Laurence de Vellou en plein travail © Radio France - Andde Irosbehere

"On n'occupe que 5% du terrain. Aujourd'hui, le terrain est en vente, et on risque de disparaître si on ne fait pas connaître notre nouveau projet associatif. À nous de travailler avec la mairie et d'éventuels promoteurs pour essayer de s'accorder sur un projet commun, qui intègre la culture. On est un vrai poumon culturel ici au Pays basque, et une ville sans culture, c'est une ville morte."

La vente du terrain n'a pas encore eu lieu, mais elle pourrait s'acter dans les prochaines semaines. Plusieurs projets sont évoqués pour l'avenir du site, dont l'installation du centre de recherche sur le biomimétisme marin Ocean Start, ou encore un projet d'immobilier d'entreprises porté par une banque. Le collectif des Serres de la Milady est aujourd'hui dans le flou, mais espère dans tous les cas que la mairie ne le laissera pas tomber.

Les œuvres du designer et sculpteur Baptiste Lanne © Radio France - Andde Irosbehere

La plasticienne et sculptrice Christina Rabaste Manolagas © Radio France - Andde Irosbehere

Le site accueille également un jardin pédagogique, cultivé par l'association Bio Divers Cité © Radio France - Andde Irosbehere

