Bib Gourmand 2017 : 20 restaurants distingués en Indre-et-Loire

Les Bib Gourmand sont, comme les étoiles, décernés par les inspecteurs du guide Michelin et ils récompensent les bonnes tables aux quatre coins de France : des adresses avec un très bon rapport qualité/prix à moins de 32 euros.

Ils sont 20 restaurants ou bistrots en Touraine à figurer dans la liste des Bib Gourmands publiée chaque année par le Guide Michelin, et si on reprend la définition donnée par Michelin : la distinction Bib Gourmand est donnée à des restaurants offrant "une cuisine soignée à prix modéré".

Il peut s'agir de bistrots, d'auberges de village ou de restaurants de quartier qui proposent un repas complet (entrée, plat, dessert) à un excellent rapport qualité/prix, le prix du repas ne doit pas dépasser 32€ en province et 36€ à Paris !

Les 20 restaurants distingués proposent chaque jour des menus ou des plats de grande qualité à des prix plus attractifs que les restaurants gastronomiques.

Le cru 2017 a été dévoilé dans le restaurant dernier né du Chef Olivier Arlot à l'Atelier à Saint Cyr sur Loire, une distinction obtenue en moins d'un an d'existence. L'Atelier a ouvert en mars 2016 avec en cuisine un tout jeune chef Jérôme Rousseau 29 ans formé évidemment par Olivier Arlot.

Pour Olivier Arlot, cette distinction, en moins d'une année d'existence de ce nouveau restaurant, est une fierté pour lui-même et son équipe, "ça veut dire que j'ai réussi à transmettre quelque chose à mes équipes" dit-il "car moi je ne suis pas présent tous les jours dans les cuisines de cet établissement" (le Chef Olivier Arlot possède au total 3 restaurants) . "Aujourd'hui avant de penser aux guides, il faut penser à nos clients. C'est une continuité du restaurant gastronomique, les techniques sont les mêmes, les produits sont sélectionnés, il y a toujours la même exigence dans la recette, ça peut être considéré comme une découverte pour aller ensuite vers la gastronomie. Que l'on mange à 32 euros, à 70 ou 90 euros, ce sont toujours les papilles qui expriment leur joie ! le résultat c'est : faut donner du plaisir !"

A Luynes, l'adresse est connue rue de la République : le XII de Luynes, le Chef Yoann BOURDAIS a une fois de plus été distingué cette année par les Bib Gourmands. Son restaurant reçoit chaque année depuis 2011 cette distinction : une bonne façon de fidéliser les clients et les touristes de passage qui n'hésitent pas à faire le détour.

Dans le restaurant du centre du village, une quarantaine de couverts, pas plus pour être sûr de bien faire midi et soir, 4 personnes en cuisine, le chef, un commis et deux autres salariées , en salle 2 serveurs : les tables sont chics sans en rajouter, les produits sont locaux et du jour, c'est la recette du chef Yoann Bourdais

Cette distinction lui amène une fidélisation des clients locaux et des touristes de passage qui font le détour avec leur guide à la main, mais pour lui "l'important c'est de bien faire à manger tous les jours, de satisfaire la clientèle, il faut aussi être créatif car faire à manger pour moins de 32 euros, il faut être malin avec de bons produits locaux. Le Bib Gourmand, ça vous tombe comme ça, on vous prévient pas". Mais c'est beaucoup moins de pression :

que ce soit les tourangeaux ou les touristes de passage, depuis des années, entre le bouche à oreille et la distinction du Bib gourmand, les gens ressortent heureux comme ces deux convives l'un est de passage et découvrait cette table, _"un attrait supplémentaire pour le village et la région". Q_uant au second c'est un habitué, il a encore l'eau à la bouche de son menu du jour : " noix de saint Jacques en entrée et filet de daurade en plat sans oublier le dessert maison" et une fois de plus le commentaire essentiel "le rapport qualité/prix est parfait".

Pour le Chef Yoann Bourdais qui a travaillé dans un restaurant étoilé :"une étoile , c'est comme une épée de Damoclès tous les jours au dessus de votre tête en cuisine" Là la situation est différente explique-t-il également, "on est à Luynes à 11 kms de Tours, il faut faire venir les clients et ils viennent !" à Luynes que du plaisir, en cuisine et dans les assiettes

La liste des Bib Gourmand 2017 en Indre-et-Loire

le Lion d'Or à Amboise, l'Aigle d'Or à Azay-le-Rideau, l'Auberge Pom'Poire à Azay-le-Rideau, la Boulaye à Bléré, Au Chapeau Rouge à Chinon, l'Océanic à Chinon, l'Auberge du Cheval Rouge à Chisseaux, l'Auberge de l'Ile à l'Ile-Bouchard, Au Coin des Halles à Langeais, Le XII à Luynes à Luynes, Au Carroussel des saveurs à Monts, l'Auberge de la Brenne à Neuillé-le-Lierre, La Maison Tourangelle à Savonnières, Au Lapin qui fume à Tours, Le Bistrot de la Tranchée à Tours, Casse-Cailloux à Tours, Le Chien Jaune à Tours, Le Saint-Honoré à Tours, L'arche de Meslay à Parçay-Meslay, L'Atelier d'Olivier Arlot à Saint-Cyr-sur-Loire.