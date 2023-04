Bibliothèques de Charente-Maritime : un catalogue de ressources gratuites en ligne pour les abonnés

Envie de lire la presse ? D'écouter de la musique ? Et même de suivre une formation en ligne ? L'abonnement à une médiathèque de Charente-Maritime vous donne désormais accès à tout un catalogue de ressources en lignes. Gratuitement. Rendez-vous pour cela sur le site de la digithèque départementale .

ⓘ Publicité

Cette plateforme est le fruit d'un accord entre le département, les agglo de La Rochelle et Rochefort, et les villes de Saintes et Royan. , la ville de Saintes et la ville de Royan ont crée la "Digithèque" : une offre culturelle accessible depuis un ordinateur personnel, une tablette, un téléphone, à toute heure et tous les jours. L'offre est entièrement gratuite, accessible en ligne, à la seule condition d'être inscrit dans l'une des 200 bibliothèques de Charente-Maritime.

Les ressources disponibles

Cette plateforme en ligne permet d'accéder à différentes ressources : "Cafeyn", qui regroupe des titres de presse (journaux, magazines), "Ma petite médiathèque" pour les plus jeunes (dessins animés, jeux pédagogiques), pour suivre des autoformations de tous types, "Musicme" : un équivalent de Spotify.

Plus étonnant, avec "Tout apprendre" on peut suivre des formations en ligne sur des sujets très variés. "J'utilisais beaucoup Tout apprendre durant le confinement, se souvient Valérie. Pour faire du sport, de la cuisine, des travaux manuels... Actuellement cela me permet de réviser le permis bateau !"

80.000 usagers potentiels

Actuellement 5.000 personnes sont abonnées à la digithèque départementale, mais le vivier est de 80.000 personnes abonnées à une bibliothèque. Le Département de la Charente-Maritime espère d'abord attirer un public jeune. Sans faire disparaitre les bibliothèques, veut croire Catherine Desprez, vice-présidente du Conseil départemental : "le toucher du livre, l'odeur du livre, il faut que ça reste. Tout comme d'avoir les conseils des bibliothécaires. Mais ça va être un excellent complément !"