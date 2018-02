Emmanuel Macron et Françoise Nyssen, la Ministre de la culture, ont appelé mardi 20 février les collectivités à ouvrir leurs bibliothèques plus tard, et le dimanche. Une mesure séduisante pour les lecteurs, mais impossible à mettre en place sans moyens supplémentaires selon les bibliothécaires.

Loire, France

Ouvrir les bibliothèques municipales le dimanche, et plus tard le soir en semaine. C'est l'appel lancé par Emmanuel Macron et la Ministre de la culture, Françoise Nyssen, mardi 20 février aux collectivités.

Une mesure qui séduit les lecteurs

À Saint-Etienne actuellement, c'est la médiathèque centrale de Tarentaise qui est ouverte le plus souvent, mais même ici les lecteurs ont du mal à venir en-dehors des vacances ou des weekends. _"On aurait plus de temps_, se réjouit Mannelle, fervente dévoreuse de livres en CM2, on pourrait ne pas regarder l'heure."

Malgré tout, les habitués s'interrogent quand même sur le temps de travail : "Le samedi tout le monde peut trouver un moment, estime Elodie, qui vient ici avec ses enfants. Le dimanche, il faut que les personnes qui travaillent ici puissent aussi être chez elles."

Un paradoxe pour les bibliothécaires

Pour les employées de la médiathèque, cette mesure est tout simplement impossible à mettre en place. D'abord parce qu'elle demande plus de moyens humains, et que les arrêts maladies et les départs en retraite ne sont pas remplacés depuis plusieurs années à la médiathèque de Tarentaise.

Elle demanderait aussi plus de moyens financiers pour fonctionner correctement, mais ce n'est pas la tendance des dernières années : les municipalités coupent de plus en plus dans le budget de leurs bibliothèques. Les communes les plus petites comptent même sur le bénévolat.

Les municipalités n'ont pas les moyens

Du côté de la bibliothèque de la Place Carnot à Saint-Etienne, une employée confit qu'on envisage d'ouvrir pendant midi, mais que le dimanche, c'est impossible : la ville de Saint-Etienne n'aurait tout simplement pas les moyens.

Ailleurs dans le département, à Roanne, c'est hors de question également. Pour la médiathèque de Montbrison, l'agglomération Loire Forez n'a pas souhaité s'exprimer.