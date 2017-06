Tours : Bibliovore offre une seconde vie à vos livres

Il ne dévore pas vos livres mais les rachète. Le bibliovore Corentin Halley vous accueille tout le mois de juin dans sa boutique éphémère dans le centre de Tours. Il vous y achète vos vieux bouquins, un euro le kilo.

Que faire de nos montagnes de livres qui prennent la poussière sur nos étagères ? Corentin Halley, surnommé le bibliovore, propose de les racheter un euro le kilo. Depuis le début du mois, le bouquiniste s'est installé dans un local vide du centre de Tours, au 11 rue des trois écritoires. Dans cette boutique éphémère, pas de décorations, " juste le nécessaire : une table à tréteaux, mon ordinateur et une balance". Le lieu voit défiler de clients venus se délester de leurs kilos de livres.

Acheter et revendre à tout petit prix

C'est la troisième fois que Corentin Halley effectue cette opération. Un moyen ponctuel de "centraliser mes achats et refaire son stock." Romans, bandes dessinées, le bouquiniste achète de tout, ou presque. "Je n'accepte que les livres en bon état avec un code-barre. C'est plus facile pour les revendre." Cet ancien professeur de français installe chaque mois son stand de livres vendus à prix unique (trois euros pièce) sur le boulevard Béranger, à Tours, mais aussi au Mans et à Angers.

Lors de sa précédente opération, Bibliovore avait récupéré 8 à 10 000 livres en 30 jours. Depuis le début du mois, il en a déjà récolté plus de 500 kilos.

11 rue des trois écritoires, 37 000 Tours, du lundi au vendredi de de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h ou sur www.lebibliovore.fr