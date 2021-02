Bicentenaire de la mort de Napoléon : Des expositions en préparation à Ajaccio

La rue St Charles est quasi-déserte, et les portes de la maison où trône le nom de l'Empereur restent désespérément fermées. Mais Jean-Marc Olivesi n'en est pas moins enthousiaste. Cette année est celle du bicentenaire de la mort de Napoleone (le 5 mai 1821 à St Hélène), le plus mondialement célèbre des ajacciens (halte au chauvinisme...).

En coulisse, le "gardien" du musée le plus visité de Corse s'active avec d'autres pour proposer tout de même au public une offre culturelle à la hauteur de l’événement.

"On sent bien la crise mais on est obligé de faire comme si il n'y en avait pas. On continue d'avoir une activité, d'abord parce que cela nous entretient et nous garde en forme (rire), et puis parce qu'on prépare des projets pour cette année...[...].", explique Jean-Marc Olivesi.

Des statues du XIXe s. aux livres anciens...

Outre la remise au goût du jour du guide de visite du musée, qui est déjà un projet en soit, deux expositions sont prévues, dont une pour avril, appelée "Dans le Marbre et dans l'airain" (en collaboration avec Odile Bianco) et dédiée au statuaire de l'époque des Bonaparte, au XIXe siècle.

"D'abord les statues de Napoléon puis de ses frères...sans que l'on ignore ses sœurs, mais il n'y a aucune statue de ses sœurs en Corse. C'est étonnant mais c'est ainsi. Viennent ses parents proches ensuite, et donc la statue du général Abattucci, la statue d'Arrighi de Casanova, son cousin...et puis on arrive à Pascal Paoli, puisqu'il y a un lien entre les deux destinées. Enfin, on arrive dans cette exposition à la question 'pourquoi au XIXe S. on a aussi voulu statufier des personnages aussi importants de l'histoire corse ?', comme Sampieru Corsu, Gaffory...", développe le conservateur.

Un travail de recherche d'ampleur sur l'histoire de ces monuments qui décorent l'île, cette "statuomanie" comme l'appelle Jean-Marc Olivesi. "L'exposition ouvrira au début du mois d'avril, si on peut! Mais en tout cas le catalogue sera prêt, et sera à la disposition des chercheurs et des amateurs d'histoire napoléonienne".

Un catalogue qui sera publié et trouvable en librairie, mais aussi en partie sur le site de la maison Bonaparte.

Autre projet? "Je travaille en très bonne entente avec la ville d'Ajaccio, et nous sommes notamment en train de monter un projet avec la bibliothèque municipale autour des livres laissés par le Cardinal Fesch et Lucien Bonaparte sur l'antiquité", ajoute Jean-Marc Olivesi. "Aujourd'hui, nous nous posons la question, mais la culture pour Napoléon était absolument essentielle ! Il a fait venir à Paris les plus beaux [livres] antiques de Rome ! La ville prévoit de mettre en ligne toutes les recherches que nous faisons sur ce dossier, s'il était impossible de les présenter autrement".

Pour plus d'informations : le site officiel du musée :https://musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/