Bicentenaire de la mort de Napoléon : le jour où Bonaparte offre un sabre d'honneur à un ancêtre d'Amboisiens

Deux cents ans après sa mort, Napoléon Bonaparte continue de fasciner. Alors que nous commémorons ce mercredi 5 mai le bicentenaire de son décès, un collectionneur de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, nous raconte l'histoire d'un sabre d'honneur, offert à un capitaine, ancêtre d'une famille d'Amboise.

L'histoire du capitaine Blou

Jean Huet, passionné de l'histoire du Consulat et du Premier Empire, acquiert ce sabre lors d'une vente aux enchères, en 2011. L'arme, à la lame d'acier de damas, à la monture dorée et à la poignée d'ébène, est gravée. "C'est écrit que le Premier Consul a offert ce sabre au capitaine Blou", décrit-il.

Le sabre a été gravé au nom du capitaine Blou. - Jean Huet

Un officier des chasseurs à cheval qui a eu un rôle décisif lors de la bataille de Marengo. Nous sommes alors le 14 juin 1800. La Grande armée napoléonienne affronte les Autrichiens du Saint-Empire, dans la ville de l'actuelle Italie. "Blou a été envoyé pour observer les positions des Autrichiens. Il est revenu à bride abattue pour alerter qu'ils étaient prêts à attaquer et à enfoncer l'armée de Napoléon", raconte Jean Huet.

Une victoire à Marengo récompensée

Bonaparte change alors de stratégie et gagne la bataille. "C'est grâce à Blou que la bataille a été remportée, parce qu'il a alerté au bon moment". Pour le récompenser, Napoléon lui offre donc un sabre d'honneur, une récompense militaire réservée aux officiers et sous-officiers méritants, ancêtre de la légion d'honneur.

Un brevet d'honneur était également remis avec le sabre. - Jean Huet

L'arme a ensuite été transmise de génération en génération, jusqu'à une famille d'Amboise, avant d'être vendue aux enchères et achetée par le Vendômois. "Cela correspondait à la période qui m'intéressait, c'est-à-dire le Consulat. Et Marengo est quand même une bataille mémorable, ce qui m'a permis de me pencher sur ces campagnes militaires", explique Jean Huet. Un sabre qui est venu étoffer son innombrable collection d'objets napoléoniens.