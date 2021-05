Bicentenaire de Napoléon : une salle spéciale ouvrira bientôt au musée de Sens

Les visiteurs y seront plongés dans la pénombre, afin de préserver les plus deux pièces majeures, en tissu, que sont le bicorne et la veste d'apparat de Napoléon, dont a hérité le musée de Sens, rappelle Véronique Frantz, adjointe à la culture : "des chapeaux, il en reste vingt, des costumes il doit en rester moins que les doigts d'une main, donc c'est absolument formidable que Sens détienne ces éléments-là."

Envoyé au chapelier mais jamais rendu

Mais comment ce chapeau porté par Napoléon à Waterloo a-t-il atterri à Sens ? C'est grâce à un mariage. Après la bataille de Waterloo en 1815, Napoléon envoie son chapeau, abîmé par la pluie à son chapelier, la maison Poupard et Delaunay à Paris. Mais l'empereur qui a abdiqué se retrouve en exil à Sainte-Hélène et ne reverra jamais son couvre-chef en feutre. C'est une descendante de la famille Delaunay qui en hérite. Elle devient cousine par alliance du général Duchesne, originaire de Sens. Et lui fera dont du bicorne. A sa mort, Charles Duchesne le lègue au musée de Sens.

L'héritage du "Mamlouk Ali"

Ce sera aussi le cas de nombreux autres objets personnels et parfois étonnants autour de la fin de vie Napoléon que l'on découvre à l'occasion de deux cents ans de sa mort. On peut voir à Sens cette veste d'apparat, appelée costume de chasseur, à boutons dorés et épaulettes à franges, portée par Napoléon à Sainte-Hélène, ainsi que des médailles, des gravures et des livres. Ils ont été légués principalement par Louis-Etienne Saint-Denis, membre de l'unité de cavalerie des mamlouk. Il était d'ailleurs surnommé le "Mamlouk Ali" et sera en bonne place sur le testament de Napoléon pour son dévouement. Il finira sa vie dans l'Yonne, à Sens où il est en terré. Et nous permet aujourd'hui de toucher des yeux, cette figure mythique dont il a vécu les dernières heures.

"C'est une période un peu étrange, durant laquelle l'empereur vit encore, mais ne vit plus vraiment" - Nicolas Potier, conservateur du musée de Sens Copier

Un morceau du saule de Sainte-Hélène

Les visiteurs pourront aussi y voir des petits objets insolites, comme ce morceau de bois, fragment du saule qui avait poussé sur la tombe de Napoléon à Sainte-Hélène, explique le conservateur, Nicolas Potier : "on n'est pas du tout dans l'anecdote, on est dans la légende. C'est vraiment ce qu'on considère comme la légende noire ou légende blanche ou légende dorée de Napoléon. Tout ce moment où Napoléon passe d'un personnage historique à un personnage qui même après sa disparition fera encore se soulever beaucoup de foules, créera le mouvement romantique et créera encore aussi toute la nostalgie que l'on voit dans les romans de Victor Hugo ou les romans de Balzac, de cette geste des grognards qui ont été animés par le charisme incroyable de cet empereur." Des pièces que le musée de Sens n'a finalement pas prêtées à l'exposition Napoléon organisée à Paris pour les réserver aux Icaunais.