Bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes : sept choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Champollion

On apprend toutes et tous à l'école que Champollion a découvert la signification des hiéroglyphes égyptiens et a pu traduire la Pierre de Rosette. Mais sait-on dans quelles circonstances exactement ? Et qui était son frère chéri, Jacques-Joseph ? Quelle était la relation du génie de l'égyptologie avec Grenoble ? Et d'ailleurs, savez-vous réellement où il est né ?

France Bleu a profité de ce bicentenaire et de sa célébration par la bibliothèque municipale de Grenoble autour d'une exposition intitulée "La Méthode Champollion", pour vous révéler quelques secrets que vous ignoriez peut-être sur Jean-François Champollion.

1 - Non, Jean-François Champollion n'est pas grenoblois

C'est peut-être évident pour certains, mais un petit sondage dans les rues de Grenoble nous l'a confirmé : beaucoup de Grenoblois sont persuadés que Jean-François Champollion était originaire de chez nous. Et bien non ! Il est né à Figeac, dans le Lot, en Occitanie, le 23 décembre 1790. Dernier d'une fratrie de sept enfants, élève dissipé, Jean-François Champollion n'arrive à Grenoble qu'en 1801, appelé par son frère et parrain, Jacques-Joseph, qui va prendre en charge son éducation et l'accompagner toute sa vie.

S'il n'en n'est pas originaire, la ville de Grenoble aura une place importante tout au long de la vie de Champollion. Au début du XIXe siècle, la ville est un foyer intellectuel, dotée d'une société savante, d'une bibliothèque (dont il sera l'adjoint), de son musée et de son jardin des plantes ! Champollion sera, notamment, nommé professeur d'histoires anciennes à la toute nouvelle faculté de Lettres de Grenoble en 1809. En 1818, il épousera Rosine Blanc, la fille d'un gantier... grenoblois. Par ailleurs, ses ancêtres paternels sont dauphinois, "originaires du Valbonnais. Son arrière-grand-père, Claude, est né à Valjouffrey, au hameau des Faures et son père à La Roche", apprend-t-on dans l'exposition "La méthode Champollion", actuellement présentée à la bibliothèque municipale de Grenoble*.

2 - Champollion avait un frère, lui aussi passionné d’égyptologie

Jacques-Joseph, dit Champollion Le Vieux, est l'aîné de la fratrie Champollion. De douze ans plus vieux que Jean-François, il le fait venir à Grenoble, s'occupe de son éducation et le scolarise, à onze ans, dans une écolé privée, puis à l'école centrale (actuel lycée Stendhal). Curieux, passionné et particulièrement doué pour les langues, Champollion Le Jeune apprend le français, le latin et le grec. Largement encouragé par son grand frère, lui aussi passionné de ce qu'on appelle à l'époque "l'orientalisme", Champollion développe une telle passion pour les langues orientales qu'à treize ans, il obtient "l'autorisation exceptionnelle d'apprendre en plus l'hébreu, l'arabe, le syriaque et le chaldéen". Cette passion ne les quittera jamais ni l'un ni l'autre.

"Je fus tour à tour son père, son maître, son élève" - Jacques-Joseph, l'aîné des Champollion

En plus de l'encourager sans relâche, ce grand frère, Jacques-Joseph veillera toute sa vie sur son frère cadet, l'embauchant même quand il le peut (comme à la bibliothèque de Grenoble), ou l'aidant à trouver des emplois rémunérés quand ils déménagent à Paris. "Je fus tour à tour son père, son maître, son élève" dit-il de Jean-François.

Les deux hommes sont liés par des liens d'affection profonde, comme en témoigne leur riche correspondance. C'est d'ailleurs d'abord chez ce grand frère adoré que Jean-François surgit, le 14 septembre 1822, en criant "Je tiens mon affaire !" après avoir enfin déchiffré la fameuse pierre de Rosette.

À la mort prématurée de Jean-François -à 42 ans-, c'est encore Jacques-Joseph qui défendra l'œuvre de son frère. Il publie ses manuscrits inédits, défend ses découvertes et devient son biographe.

3 - Champollion a été... bibliothécaire

Jean-François n'a pas été que professeur ou conservateur, il a aussi été bibliothécaire-adjoint de la bibliothèque municipale de Grenoble. Comme souvent, il obtient ce poste grâce à son frère, bibliothécaire en titre. Ce poste lui "permet de poursuivre ses recherches grâce aux nombreux ouvrages conservés. Les deux frères enrichissent les collections de la bibliothèque en allant notamment récupérer plus de mille six cents manuscrits et imprimés au monastère de la Grande Chartreuse, dernier ensemble de confiscations révolutionnaires" explique encore l'exposition "La Méthode Champollion".

L'une des fresques, réalisée d'après des dessins, sur place dans la vallée de la Nubie, par Jean-François Champollion, au cours de son voyage en Égypte.. - Bibliothèque municipale d'études et du patrimoine de Grenoble.

4 - Il n'a fait qu'un seul voyage en Égypte

Ce n'est que six ans après avoir déchiffré les hiéroglyphes, que Jean-François Champollion réalise enfin son rêve : explorer la terre des pharaons pour vérifier sa fabuleuse découverte. Il pose enfin le pied sur la terre égyptienne en 1828, à la fin de sa vie [il meurt en 1832 NDLR]. À la tête d'un expédition cofinancée par les gouvernements toscans et français, il parcourt le pays d'Alexandrie jusqu'à Abou Simbel pendant plus d'un an. Il y découvre temples et tombeaux antiques et collecte un nombre impressionnant de hiéroglyphes et des bas-reliefs, précieux encore aujourd'hui pour la compréhension de l'Égypte antique. "Certaines fresques, étudiées par les dessinateurs d'alors, ont depuis perdu leurs couleurs ou été détruites".*

"Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi" - Champollion

5 - Saghir, le Général, le déchiffreur, l'Égyptien...

Jean-François Champollion sera affublé de surnoms insolites tout au long de sa vie. On l'appelle "Cadet" ou "Champollion Le Jeune" pour le différencier de son grand frère, Jacques-Joseph, puis, à partir du lycée, il signe lui-même ses lettres "Saghir", ce qui signifie "Le Jeune" en arabe. Passionné de langues anciennes et notamment du copte, une ancienne langue égyptienne qui sera déterminante dans sa compréhension des hiéroglyphes, il se parle à lui-même en copte pour s'"amuser" écrit-il, "je traduis en copte tout ce qui me vient à la tête".*

Considéré comme le père de l'égyptologie, Jean-François Champollion disait de lui-même : "Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi", d'où son surnom de l'Égyptien. Lorsqu'il part enfin pour l'Égypte, la direction intransigeante de son équipe lui vaut encore le surnom de "Général".

6 - Champollion n'a jamais travaillé directement sur la pierre de Rosette

La pierre de Rosette a été découverte en 1799 par un soldat français, Pierre-François-Xavier Bouchard, lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Aussitôt des copies en sont faites par une sorte de procédé de lithographie et la pierre est moulée. C'est sur ces documents que Jean-François Champollion travaillera avec acharnement pendant dix-sept années, au cours d'une compétition féroce avec de nombreux autres savants européens. Jamais il verra jamais la pierre de Rosette en vrai. L'armée de Bonaparte capitule en effet face aux Anglais en 1801. Si les savants français sont alors autorisés à emporter leurs documents, mais les monuments antiques restent la propriété des Anglais et la pierre de Rosette devient l'un des joyaux du British Museum, où Champollion ne s'est jamais rendu.

7 - La vraie date du déchiffrage des hiéroglyphes ?

"Je tiens mon affaire !" C'est bien le 14 septembre 1822 que Jean-François Champollion pousse ce cri triomphal et trouve la clé du déchiffrement des hiéroglyphes, mais cette découverte lui a demandé tant d'énergie, qu'il "tombe en léthargie" plusieurs jours. Son frère l'aide à rédiger sa lettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Cette communication, présentée le 27 septembre de la même année, à Paris, (mais antidatée au 22 septembre) fait de lui, officiellement, le véritable "déchiffreur des hiéroglyphes". Il a alors 32 ans.

*Dans cet article, les textes en italique, lorsqu'ils ne sont pas explicitement rattachés à une autre source, sont extraits de l'exposition "La Méthode Champollion", présentée jusqu'au 1er octobre à la bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble.