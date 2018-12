Bien préparer les fêtes : quel repas pour les enfants ?

Pour vous aider à bien préparer les fêtes, France Bleu a sollicité les conseils de plusieurs experts : sommelier, chef cuisinier, boucher, restaurateur, blogueuse culinaire, cultivateur de sapin... Aujourd'hui, Guillaume Gomez, le chef des Cuisines de l'Elysée et Meilleur ouvrier de France, nous conseille pour préparer le repas de fête des enfants. Il vient d'écrire un livre sur ce thème avec l’illustratrice Louison : Cuisine, leçons en pas à pas pour les enfants.

La cuisine pour les enfants, c'est la cuisine avec les enfants

L'un des grands principes de Guillaume Gomez, c'est que pour faire la cuisine aux enfants, il faut la faire avec eux. "Ce qu'il faut, c'est parler ensemble du menus des fêtes, conseille-t-il. Il faut discuter avec les enfants de ce qu'ils ont envie de manger. "Vous pouvez les aiguiller en expliquant quels produits se prêtent à la saison", explique le Meilleur ouvrier de France. La saisonnalité, c'est l'un des autres grands principes du chef. "En ce moment, ça peut être des plats comme le pot-au-feu, et des recettes avec les légumes d'hiver : des poireaux, des betteraves, et bien sûr des pommes de terre, qui restent le légume préféré des enfants".

Faire aimer les légumes aux enfants, c'est possible

"Si les enfants ont envie d'un steak-frites, il faut leur faire un steak-frites, ce n'est pas un souci", désamorce le chef. "Ce qu'il faut, c'est réussir à les amener vers autre chose, pour ne pas entendre 'j'aime pas ci, j'aime pas ça', alors qu'ils ne goûtent pas. Le meilleur moyen de leur faire goûter à tout, c'est de leur faire faire de la cuisine". Il cite en exemple le gâteau d'épinards présenté dans son livre : "L'épinard, pour les parents, c'est le produit qu'ils n'arrivent jamais à faire manger aux enfants. Mais quand vous leur faites faire le gâteau d'épinards, ou les frites de légumes, eh bien ils ont tous envie d'y goûter. Parce qu'ils ont participé, ils ont épluché les épinards, ils ont coupé, ils ont fait cuire ce gâteau. Ça ressemble à un gâteau, c'est vert, c'est assez rigolo pour eux, donc ils ont envie d'y goûter."

- Éditions du Chêne

Les frites de légumes sont d'abord des frites

Guillaume Gomez cite aussi l'exemple des frites de légumes. "Elles ne seront pas les plus croustillantes ni les meilleures de votre vie, parce que si on les fait avec des pommes de terre, c'est bien parce que c'est le légume qui s'y prête le mieux.", rappelle-t-il. "Mais par contre, on va faire avec des carottes, des courgettes ou d'autres légumes. Ce sera rigolo, et surtout présenté de la même façon. Si vous faites votre steak-frites mais avec des frites de légumes, les enfants vont manger des légumes de cette façon-là, et vous les éduquerez au goût."

Des nuggets de Noël avec dinde, chapon, champignons ou marrons

Le chef de l'Élysée conseille de rendre festifs les plats pour enfants grâce à la présentation : des gâteaux de pommes de terre, ou les nuggets de poulet qui deviennent des nuggets de Noël : "Si vous faites des chapons ou des dindes pour les adultes, vous pouvez tout à fait adapter votre recette de nuggets avec les ingrédients que vous allez mettre dans le chapon : si vous mettez des marrons, des champignons ou du boudin, rien en vous empêche de faire des nuggets avec un peu de marron ou ces autres ingrédients", explique-t-il.

Soucoupes volantes et bayaldi de légumes

Pour faire manger des légumes aux enfants, Guillaume Gomez compte aussi sur les soucoupes volantes de légumes ou le bayaldi de légumes à la façon du dessin animé Ratatouille, deux recettes présentées dans son livre. "Les enfants qui voient la recette comme dans le dessin animé ont soudain envie de manger des courgettes, des aubergines et des poivrons", sourit-il.

Le bayaldi de Ratatouille, comme dans le dessin animé, dans le livre de Guillaume Gomez et Louison. - Éditions du Chêne

Le dessert : mousse au chocolat blanc et fruits exotiques

"Un enfant ne peut pas s'alimenter comme un adulte", rappelle le chef. "Il n'a pas la même éducation gustative, ni les mêmes besoins." Le chef conseille donc de faire un dessert pour les adultes et un dessert pour les enfants. Toujours dans un esprit d'échange, "on peut faire goûter le dessert des adultes aux enfants et vice-versa." Il conseille notamment des mousses au chocolat ou au chocolat blanc. "En ce moment, les fruits de saison sont plutôt les fruits exotiques ou les poires qui nous reste, donc on peut aussi se baser là dessus, explique-t-il.

- Éditions du Chêne