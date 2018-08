Anglet, France

La Chambre d'Amour à Anglet est un des premiers lieux qu'a découvert Richard Leydier, le commissaire de cette Biennale, lorsqu'il est venu au Pays basque il y a une dizaine d'années. Un endroit au nom évocateur qu'il a voulu placer au coeur de cette Littorale #7. Connu à travers la légende de ses deux malheureux amants, de sa grotte, mais aussi, de manière plus contemporaine, célèbre à travers le monde pour son spot de surf, il y avait de quoi inspirer les artistes. Ils sont 13 sur cette Littorale 2018. La plupart d'entre eux sont venus repérer l'endroit il y a plusieurs mois, pour ensuite donner libre cours à leur imagination. Il en ressort une quinzaine d'oeuvres (des sculptures et des peintures), exposées entre la plage de la Petite Chambre d'Amour, la plage des Sables d'Or et la grotte de la Chambre d'Amour. A voir jusqu'au 4 novembre.

Le sculpteur marseillais Lionel Scoccimaro a investi la grotte de la Chambre d'Amour qu'il a barricadé de sa "Love palissade" © Radio France - Valérie Menut

Une palissade avec des noms de spots de surf du monde entier. Et pas n'importe lesquels explique Lionel Scoccimaro. Copier

Une "Love Tour" surplomble les 2 Chambres d'Amour

Le Japonais Tadashi Kawamata a lui imaginé une "Love Tower", haute de 4 mètres, en aplomb de la grotte de la Chambre d'Amour. Une tour "connectée à la grotte, comme un escalier par lequel les âmes des 2 amants pourraient s'échapper vers le ciel, résume Richard Leydier. Elle symbolise aussi une fleur qui aurait éclos sur leur tombe". Et du haut de sa passerelle, on surplombe toute la Chambre d'Amour, l'océan et l'horizon s'ouvrent à l'infini.

La "Love tower" du Japonais Tadashi Kawamata, en aplomb de la grotte de la Chambre d'Amour © Radio France - Valérie Menut

Au pied des falaises de la Petite Chambre d'Amour, "a structure for sharing" des Américains Jay Nelson et Rachel Kaye. Un banc "tunnel de la vie" qui invite les amoureux à regarder l'horizon. © Radio France - Valérie Menut

"La Copula" de l'Espagnol Remed (Guillaume Albi). Regardez bien, il y a des coeurs dans ces corps qui s'enlacent. © Radio France - Valérie Menut