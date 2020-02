Bientôt 500 000 vues pour une vidéo de chansigne tournée sur la Grand Place de Lille

Savez-vous ce qu'est le chansigne ? C'est le fait d'interpréter une chanson en langue des signes, pour les sourds et les malentendants. Depuis quelques semaines, une vidéo de chansigne tournée sur la Grand Place de Lille cartonne sur internet. Elle est signée Laëty, une artiste militante.

Lille, France

C'est une belle histoire de chansigne : chant comme chanter, et signe, comme langue des signes. Une vidéo de chansigne a été mise en ligne fin janvier par l'artiste Laëty. Originaire de la région de Nantes, Laëtitia Tual a découvert la langue des signes dans un livre, à l'âge de 15 ans. Cette langue du silence a été une révélation pour cette grande timide.

Elle l'a apprise, alors qu'elle n'avait personne de sourd dans son entourage, mais au cours de cet apprentissage, plusieurs rencontres ont été déterminantes, le monde des sourds et des malentendants l'a passionnée, et elle en a fait son métier. Laëty propose de rendre des spectacles bilingues, elle chansigne des concerts, et travaille même avec un rappeur. Elle interprète les chansons en langue des signes sur scène.

Vidéo tournée sur la Grand Place de Lille

Laëty fait beaucoup parler d'elle en ce moment grâce à une vidéo qu'elle a tournée à Lille. Elle travaille régulièrement avec l'association lilloise Signe de sens, une association qui milite pour rendre la société plus accessible aux sourds. En janvier dernier, elle est venue intervenir dans cinq collèges de la métropole lilloise. Et à l'occasion de son passage à Lille, elle s'est posée sur la Grand Place, avec une caméra, et elle a traduit la chanson de Christophe Maé "Il est où le bonheur" en chansigne.

La vidéo comptabilise près de 500 000 vues sur Facebook, et suscite des commentaires très émus, de sourds comme d'entendants. "Si ça nous interroge et que ça nous touche, c'est le bon moment d'aller à la rencontre des sourds, de voir quelle est leur manière de voir le monde, et d'échanger avec eux", se réjouit Laëtitia.

Pour en savoir plus : le site internet de Laëty