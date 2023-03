Bientôt des girafes, gazelles, autruches à cou roux au zoo de Mulhouse, dans l'espace "Horizon Afrique"

C'est le plus grand projet réalisé depuis plus de 50 ans au Parc zoologique et botanique de Mulhouse . Un

un espace appelé "Horizon Afrique". Il est en cours de construction et ouvrira ses portes au premier semestre 2024.

ⓘ Publicité

Girafes, gazelles : une quarantaine d'espèces nouvelles

Un espace qui sera étendu sur 1,5 hectares, pour un coût évalué à 12 millions d'euros. On pourra y voir des girafes, des gazelles, des autruches à cou roux, des hippopotames nains, des reptiles ou encore des insectes menacés.

Ce sera en tout un millier d'animaux et une quarantaine d'espèces nouvelles. Tout ce petit monde sera installé dans cinq nouveaux bâtiments.

L'enclot des girafes est en cours de construction © Radio France - Guillaume Chhum

"Il y aura des espèces que nous n'avons jamais vues au parc zoologique : mygales, vipères des feuilles, scorpions. Les girafes et hippopotames nains sont aussi des espèces emblématiques qui ont un fort symbolisme," détaille Brice Lefaux, le directeur du zoo de Mulhouse.

Grosse attente pour le zoo de Mulhouse

20 espèces sont pour l'instant arrivées, elles sont en coulisse et se portent plutôt bien. Les autres arriveront de lieux bien identifiés : "Elles vont arriver de parcs zoologiques ou d'élevages agréés qui sont présents en Europe. On a une charte de traçabilité que l'on impose. On refuse que ça soit des animaux qui viennent de milieu naturel ou qui viennent de la reproduction d'animaux qui viennent de milieu naturel, " ajoute Brice Lefaux.

Le parc zoologique de Mulhouse fête cette année ses 155 ans. Il a accueilli l'an dernier 327 000 visiteurs.

Les perspectives du nouvel espace "Horizon Afrique " - M2A