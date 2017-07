Bientôt la fin des travaux pour l'historial du Vieil Amand, il ouvrira ses portes le 3 août

C'est bientôt l'ouverture pour l'historial franco-allemand de la grande guerre du Hartmannswillerkopf. Elle est prévue le 3 août. Les travaux qui avaient débuté en avril 2016 sont bientôt terminés.Ce lieu, moderne et pédagogique, permettra aux visiteurs de revivre ces terribles combats de 1915.

La fin des travaux approche, pour l'historial franco-allemand de la grand guerre du Vieil Armand. Il ouvrira ses portes le 3 août prochain. Un bâtiment de 1 000 mètres carrés. Il permettra aux visiteurs de revivre ce qu'ont vécu les soldats français et allemands pendant ces terribles combats de1915 dans le sud de l'Alsace. Des combats qui ont fait près de 25 000 morts, dont une majorité de français. Les travaux avaient débuté en avril 2016.

Modernité et pédagogie

Cet historial, sera le prolongement du mémorial, situé à quelques mètres. L'ensemble sera très moderne et très pédagogique avec une scénographie en 3 D. . Il y aura quatre espaces différents, dont un mur d'images. Il permettra aux visiteurs de retrouver l'ambiance dans les tranchées, avec les témoignages en français et en allemand des soldats de l'époque.

Un bâtiment moderne et pédagogique - INCA

90% des travaux sont achevés, nous en sommes à l'installation des équipements électroniques et numériques. Ce sera un historial résolument contemporain", Jean Klinkert, le président du comité du monument national du Hartmannswillerkopf

Jean Klinkert veut que ce lieu soit moderne et tourné vers la mémoire Copier

L'historial ouvrira ses portes le 3 août, 103 ans après la déclaration de la grande guerre. Il sera inauguré le 10 novembre, par les deux présidents français et allemands. Objectif : en faire un lieu incontournable pour les scolaires, les touristes et les habitants de la région, pour se souvenir de cette bataille sanglante de la première guerre mondiale.

Vue de l'intérieur - INCA

Les travaux sont bientôt finis et les responsables de l'historial sont impatients Copier

Restauration assurée par l'Alsacien Gourmand

Côté restauration c'est l'équipe de Quentin Jamesse qui sera aux fourneaux. Le fondateur de l'Alsacien Gourmand, primé pour ses hamburgers, ne proposera pas de burgers, mais de la restauration rapide. Quiches, clubs sandwiches, tartes, le tout fait maison avec des produits 100% locaux. 5 personnes travailleront côté restauration, l'historial embauchera au total une dizaine de salariés.

Pose de la première pierre en 2014, par François Hollande et Joachim Gauck

Un mémorial qui a coûté 4,7 millions d'euros. Les responsables de l'historial espèrent attirer entre 50 et 70 000 visiteurs par an. La pose de la première a eu lieu le 3 août 2014 , lors de la cérémonie franco-allemande présidée par François Hollande et son homologue, Joachim Gauck, à l’occasion du 100e anniversaire de la déclaration de la Grande Guerre.