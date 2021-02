Bientôt les vacances scolaires : nos idées de sortie avec les enfants en Midi-Pyrénées

C'est le casse-tête pour savoir comment occuper petits et grands pendant ces vacances scolaires "sous cloche". Avec l'épidémie, toutes les structures en intérieur sont fermées. France Bleu Occitanie s'est creusé la tête et a décroché son téléphone pour vous trouver des idées.

Les vacances de l'académie de Toulouse démarrent le vendredi 12 février. Mais déjà les touristes de la zone A arrivent dès ce week-end dans la région, et tous les parents sont en quête de bon plans pour distraire enfants et adolescents. Musées, parcs d'activités type parc animalier ou accrobranches, et structures "indoor" sont tous fermés. En Haute-Garonne, dans le Tarn, à la montagne, en ville et à la campagne, partout en Midi-Pyrénées, voici un florilège des sites encore ouverts et des activités possibles, en dehors des habituels parcs et jardins publics.

Visiter les villes, avec l'aide ludique de la technologie

À Toulouse, l'office du tourisme suggère aux familles une balade dans la ville sur le thème du street-art, qui a le mérite en général d'intéresser les adolescents. Plusieurs visites guidées sont maintenues, notamment à destination des enfants le "circuit énigme", jeu de piste ou parcours ludique de deux heures au départ du Capitole, ou encore "la visite dont vous êtes le héros". Et depuis l'été dernier, l'office de tourisme de Toulouse propose une application (payante) qui permet de visiter la ville rose tout en retrouvant sur la tablette ou le smartphone les animaux du dessin animé Les As de la Jungle devant les monuments toulousains. Dans la même veine des jeux de piste virtuels, chasse au trésor ou escape game vous sont proposés en centre-ville de Toulouse et Montauban avec le spécialiste des loisirs toulousain Granhota Games (payant).

Grâce à la technologie, le jardin des plantes de Montauban se transforme en zoo. Scannez les Totems du jardin des plantes et vivez une expérience 3D étonnante. Vous devriez croiser des lions, tigres et autre grosses bêtes.

A Bruniquel (Tarn-et-Garonne), vous devrez aider deux héros à faire marcher une machine à remonter le temps grâce à un talisman caché dans la cité. Le jeu de piste s'appelle "Le talisman de Bruniquel". Rendez-vous devant l'office de tourisme avec un smartphone. Le parcours fait environ 1,6 km et dure approximativement 1h30.

Dans le Gers, le Pays et d’histoire du Grand Auch adapte son programme initial pour ne proposer au public que des visites guidées en plein air. Il est recommandé de réserver en avance. Avec des enfants, vous pouvez par exemple découvrir Auch à l'époque de D'Artagnan, un voyage d'1h30 dans l’univers des mousquetaires du roi. Egalement adapté aux plus jeunes, la balade "intrépide" d'1h30, sorte de rallye-patrimoine pétri d'énigmes dans le centre historique d’Auch, une façon ludique de découvrir son histoire et son patrimoine.

Dans le Lot, la tendance est aux chasses aux trésors, de jeux d’énigmes ou encore escape-game. Des propositions qui réinventent les activités en plein air. Vous pourrez rechercher un meurtrier à Gourdon, résoudre une énigme en plein bois avec Lot Of Sports à Cahors ou encore trouver des traces de street- artistes du village en trompe l’œil de Cornac avec le géo-caching de Terra Aventura.

Des randos hors-norme dans le Tarn

Dans le Tarn, à Lacaune, vous allez marcher sur les traces de Victor l’enfant Sauvage. Dans les bois de la Bassine (6km de Lacaune, en direction de Castres), un parcours ludique vous révélera l'histoire, le milieu et le mode de vie de l'Enfant Sauvage, découvert sur ce site en 1798. Au programme : labyrinthe, parcours aux yeux bandés et découverte des grottes de Victor.

Si vous avez envie de rencontrer des dragons et des créatures étranges, direction le Sidobre pour une balade sur des sentiers qui réunissent des dizaines de bloc de granits mystérieux. Le sentier du Chaos de la Rouquette et de la grotte Saint-Dominique est notamment très conseillé pour les plus jeunes aventuriers

Vous pouvez faire vélo en tout sécurité pour relier Albi à Castres via le chemin des droits de l’homme. Une autre manière de découvrir les paysages du Tarn ! Vous circulerez facilement sur une piste sablée de 3 mètres de large qui suit le parcours d’une ancienne voie ferrée. Une voie verte qui se pratique à son rythme à partir des 16 parkings répartis sur les 44 km du parcours.

Aller à la montagne : luge, école de ski et balade en dameuse

À la montagne : les trois stations de ski gérées par le département ouvrent partiellement du 6 février au 7 mars avec des activités sur des espaces sécurisés. A Superbagnères, l'ascenseur valléen fonctionne, et vous pourrez profiter, des pistes de luge, de circuits raquettes, de parcours de ski nordique et de cours de ski pour les plus petits. Au Mourtis, un espace petit skieur, un itinéraire ski nordique, deux pistes de luge et des parcours raquettes. Enfin, au Bourg d'Oueil, un espace luge, un circuit balade et un jeu interactif ont été mis en place pour les familles. Les trois stations se sont aussi mises au ski de randonnée.

On n'oublie pas Peyragudes qui propose, outre les traditionnelles activités citées ci-dessus, des activités plus originales (et souvent payantes) comme la construction d'igloo, la balade en dameuse, ou pour les plus grands un atelier sur la sécurité en montagne encadré par les pisteurs et leur chien d’avalanche. Dans la série activités insolite en famille, Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) invente les "Murder Party", véritable jeu d'enquête grandeur nature organisé deux fois par semaine durant les vacances scolaires.

L'Ariège reste un terrain idéal pour les enfants, même en période Covid. Luge à l'espace nordique du plateau de Beille, raquettes et cours de ski pour débutants à Goulier-Neige ou à Mijanès-Donezan, l'école de ski pour les 3-7 ans (club Piou-piou) à Guzet-Neige. Raquette, luge et ski de rando aussi aux Monts d'Olmes. Dans les Pyrénées ariégeoises, c'est aussi l'occasion de tester le bivouac nordique, sous une yourte, un igloo ou un tipi, renseignements sur le site du village nordique des Cabannes.

Enfin dans l'Aveyron aussi on profite de la neige. Deux stations de skis vous accueillent sur le plateau de l'Aubrac avec ski de fond, luge, traîneau à chiens, raquettes. Toutes ses activités sont praticables même pendant la pandémie. Lastation de Laguiole station familiale par excellence est situé à 1 407 m d’altitude. Au cœur de la forêt et à 1 390 m d’altitude, la station de Brameloup est plus petite mais mais on y trouve plus de 30 km de pistes de ski de fond, 10 km d’itinéraires de raquettes, piste de luge, border cross et jardin des neiges pour les enfants.

S'aérer à la campagne

Visiter les fermes peut s’avérer un bon plan, succès garanti avec les plus petits et certaines petites structures sont encore ouvertes sur rendez-vous, pour limiter le nombre de participants, la ferme des lamas à Auzat (Ariège) par exemple. La ferme du Ramier à Montauban est aussi ouverte les mercredi et samedi. Mais il faut réserver pour caresser âne, cochon, mouton, veaux, poules, paons et canards…

Si la météo le permet, pourquoi ne pas tenter une balade à vélo le long du Canal du midi (jusqu'à Castanet par exemple) ou sur le Canal de Brienne (vélo à louer à la Maison du Vélo).

Dans les alentours et si vos enfants aiment se promener, à moins d'une heure de Toulouse, pensez à l'application Toulouse Métropole à Pied (disponible aussi en livre) pour découvrir ou re-découvrir en famille la forêt de Bouconne, le lac de la Ramée ou des communes comme Pibrac.

Les vacances, c'est aussi l'occasion de visiter l’Aveyron qui détient le record français du nombre de plus beaux villages de France. Dix en tout à découvrir. Vous pouvez donc sillonner le département en allant de Belcastel à Brousse-le-Château en passant par Conques, Estaing, La Couvertoirade, Najac, Peyre, Saint-Côme-d'Olt, Saint-Eulalie-d'Olt ou encore Sauveterre-de-Rouergue. Les châteaux et autres petites musées sont fermés, mais des artisans d’arts vous accueillent dans leur boutique-expositions.

De l’art en extérieur dans le Lot

Les musées vous manquent ? Direction le Lot et notamment la Maison des arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc, propose une exposition en plein air vous pouvez visiter l'exposition Un même monde à travers nos fenêtres. Faites le tour du centre d'art pour découvrir les œuvres. Une expo en libre circulation tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 7 mars pour toute la famille.

Vous pouvez marcher sur Via Causs’mos qui est une randonnée itinérante et artistique imaginée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy en lien avec un collectif d’artistes. Sur 63km (en petits tronçons ou sur trois jours ) elle permet de parcourir les causses et les trois vallées du Vers, du Célé et du Lot. Au fil du chemin, des mobiliers artistiques invitent à percer les secrets du territoire.

A découvrir aussi dans le Lot, une œuvre d’art aménagée comme un refuge de pierres sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle au Pech Laglaire à Gréalou. En contrebas d’un dolmen classé au patrimoine mondial de l’Unesco, se dresse désormais un monument étonnant baptisé Super-Cayrou. L’œuvre se compose de deux tentes en pierre et d’une terrasse qui offre une vue imprenable à 360° sur un panorama exceptionnel après une jolie balade.

Les piscines, pas vraiment pour les enfants

Aller à la piscine peut aussi être un bon moment avec les enfants. Mais deux réalités se heurtent avec l'épidémie : les collectivités se réservent le droit d'ouvrir au grand public (hors clubs et athlètes) sur certains créneaux, et seulement les structures extérieures. Et sur les-dits créneaux, en général ils sont réservés en avance par les mordus de natation, pas vraiment au pataugeages enfantins.

Certaines piscines ont toutefois ouvert leurs bassins dehors. À Montauban, le complexe aquatique Ingreo a rouvert son bassin de 50 mètres extérieur le 23 janvier. À Toulouse, les piscines Bellevue (Rangueil) et Castex (Ramier) ouvrent aussi leur bassin extérieur, seulement aux personnes majeures toutefois.

Aqualudia à Muret, Jean-Vauchère à Colomiers, le centre aquatique de Mazamet, Balnéa à Loudenvielle (sauf l'espace-soins) restent fermés.

De l'aventure sans billet d'avion

Vos enfants ont envie d’émotions fortes ? Direction Mazamet (Tarn) et son village perché et cathare de Hautpoul. Vous allez emprunter la passerelle métallique suspendue à 70 mètres au-dessus de la vallée de l’Arnette. Il ne faut pas avoir le vertige mais la vue est magnifique. Et vous pourrez vous imaginez sur un pont de singe dans la jungle amazonienne.

Si vous aviez prévu une escapade dans le grand ouest américain, mettez donc le cap sur le canyon de Bozouls en Aveyron. Une extraordinaire curiosité géologique aux dimensions impressionnantes : 400 mètres de diamètre, 100 mètres de profondeur autour de laquelle vous pourrez randonner.

Un saut en Espagne ? Test PCR au retour

De nouvelles dispositions ont été mises en place depuis le 30 janvier concernant l’entrée par voie terrestre sur le territoire national. Un test PCR de moins de 72 heures est demandé pour toute entrée sur le territoire français à l'exception des déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence. Les contrôles aux frontières au niveau du tunnel d’Aragnouet seront renforcés pendant cette période des vacances scolaires.