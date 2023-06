Bientôt un centre aquatique à Guichen en Ille-et-Vilaine

Il s'appellera AquaVallons. Le futur centre aquatique de la communauté de communes Vallons de Haute Bretagne Communauté à Guichen est très attendu sur un territoire qui n'en n'a plus aujourd'hui puisque la piscine de Guipry-Messac est fermée depuis septembre dernier en attente de sa rénovation l'an prochain. "Aujourd'hui, il n'y a plus de piscine. Celle de Bain-de-Bretagne est aussi fermée pour travaux. Il faut aller soit à Chartres-de-Bretagne, à Guer dans le Morbihan ou à la piscine de Derval en Loire-Atlantique", déplore Thierry Beaujouan, le président de la communauté de communes.

Un centre aquatique de 2 000 m2

Autant dire que le futur centre aquatique à coté du collège de Guichen ne sera pas un luxe pour les habitants qui ont d'ailleurs été consultés sur ce projet. "C'est une structure qui répond aux besoins, surtout à l'apprentissage de la natation, la pratique sportive, les loisirs... Il fallait intégrer un centre sur ce territoire", explique Thierry Beaujouan.

Le centre AquaVallons fera environ 2 000 m2 et disposera d'un bassin sportif de 312 m2 avec cinq lignes de nage et d'un bassin de loisirs de 100 m2, d'une pataugeoire et d'un espace de jeux d'enfants. On y trouvera également un espace bien-être nordique, qui sera donc à l'extérieur, avec spa, sauna, hammam et tisanerie et qui donnera sur des plages de verdure autour de la structure.

Après plus d'un an de chantier, le centre aquatique se dessine peu à peu - Vilaine Haute Bretagne Communauté

Une chaufferie bois et un réseau de chaleur à l'étude

La facture globale va atteindre les 10,2 millions d'euros contre les 8,5 millions prévus lors du lancement du projet en 2018 mais la pandémie de Covid et la crise économique et énergétique sont passées par là et, c'est bien connu, les piscines sont très énergivores. Le centre est donc construit pour limiter le plus possible la consommation. "Le bâtiment est orienté au sud avec des parois isolées par l'extérieur. Nous avons des systèmes de récupération d'énergie pour la réinsérer, on fait de la récupération d'eau également", explique Alice Roegiers, chef de projet de ce centre aquatique à Vallons de Haute Bretagne Communauté. La communauté de communes qui avait un temps envisager la mise en place d'une chaudière au gaz pour ce centre aquatique est en train d'étudier la possibilité de créer une chaufferie bois et un réseau de chaleur qui alimenterait plusieurs bâtiments de Guichen. Les parkings seront par ailleurs recouverts de panneaux photovoltaïques.