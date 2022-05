Bientôt un nouveau bâtiment pour le planeur Waco à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise

Le plus ancien pavillon de l'Airborne Museum, le bâtiment Waco, n'accueillera bientôt plus le planeur américain, transféré dans un nouvel espace d'ici 2024.

L'Airborne Museum poursuit sa mue. Après avoir rénové le bâtiment Neptune et C-47, le musée consacré aux parachutistes du Débarquement, à Sainte-Mère-Eglise dans la Manche, s'attaque maintenant à son plus vieil édifice : le bâtiment Waco, construit en 1964. Le bâtiment va être entièrement rénové et un nouveau pavillon sera construit pour mieux accueillir le planeur américain.

Un nouveau bâtiment pour servir la scénographie du Waco

"On a voulu expliquer comment le planeur a été conçu, comment il a été transporté, à quoi il a servi... On a un vrai projet de scénographie, mais qui n'est pas faisable dans le bâtiment actuel", explique Marc Lefèvre, président de l'association de l'Airborne Museum. Et pour cause, le bâtiment Waco, en forme de parachute imaginé par l'architecte François Carpentier, est trop petit et une aile du planeur déborde.

Voilà à quoi ressemblera l'extérieur du nouveau pavillon Waco, imaginé par l'atelier Projectiles. - Atelier Projectiles

Décision est donc prise de construire sur la partie sud du site un nouveau bâtiment de 1.100m², divisé en cinq espaces. "C'est un petit clin d'œil aux cinq caisses utilisées par les Américains pour transporter le planeur en pièces détachées à travers l'Atlantique", s'amuse le président du musée.

Cinq espaces différents formeront le nouveau pavillon Waco, entièrement consacré au planeur américain. - Atelier Projectiles

L'atterrissage du planeur reconstitué

Chaque bâtiment sera consacré à une partie de l'histoire du Waco : sa conception aux Etats-Unis, sa préparation au Débarquement, la bataille de Normandie, son histoire au sein même du musée, et évidemment, la présentation du planeur. "On l'a pensée comme une reconstitution de l'atterrissage du planeur. Il y aura une zone centrale, avec le débarquement d'une Jeep et des mannequins en uniforme", décrit Daniel Meszaros, architecte et co-fondateur de l'atelier Projectiles, en charge du projet.

L'architecte Daniel Meszaros décrit la future mise en scène du planeur Waco, dans le pavillon en projet. Copier

Contrairement à la disposition actuelle, les visiteurs pourront ainsi faire entièrement le tour du planeur et s'en approcher davantage. Le tout ouvert sur une large baie vitrée. "Ce sera comme une toile de fond au Waco. Tous les planeurs ont atterri dans les prairies humides des alentours de Sainte-Mère-Eglise, cela permet de recontextualiser visuellement", expose l'architecte.

Les visiteurs pourront voir une reconstitution de l'atterrissage du Waco, avec le parc du musée en toile de fond. - Atelier Projectiles

Une nouvelle fonction pour le bâtiment actuel

Le bâtiment originel ne sera pas détruit, mais rénové et consacré à une exposition sur le quotidien des habitants du village sous l'Occupation. "Il ne portera plus le nom de Waco, on l'appellera le pavillon Carpentier", précise Marc Lefèvre. Ces deux chantiers sont indispensables pour le président du musée. "Il faut adapter l'offre muséographique aux jeunes générations. Quand le musée a été créé, il s'adressait à des gens qui avaient connu la guerre. Aujourd'hui, il s'adresse à un public qui ne l'a pas connue, voire n'en a jamais entendu parler. Il faut donc qu'on présente les choses de façon plus pédagogique et didactique."

Ce projet autour du Waco est aujourd'hui nécessaire pour une meilleure scénographie, selon Marc Lefèvre, le président de l'Airborne Museum. Copier

Coût total du projet : 5,4 millions d'euros. Les travaux devraient commencer en février 2023, pour une inauguration hautement symbolique le 6 juin 2024, 80e anniversaire du Débarquement et le 60e de l'Airborne Museum.