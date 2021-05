Bientôt un parc accrobranche à l'étang de Bellebouche

Rendre le site de Bellebouche plus attractif, tel est l'objectif du maire de Mézières-en-Brenne, Jean-Louis Camus. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne manque pas d'idées pour essayer d'attirer plus de monde autour de cet étang, l'un des plus grands et des plus connus de la Brenne. Un appel d'offres a d'ores et déjà été lancé pour la construction d'un parc accrobranche. Il se situera un peu en retrait du plan d'eau, non loin de la plage et du village vacances, dans un secteur qui offre de grands arbres et un peu de dénivelé, conditions requises pour une telle infrastructure.

De nouveaux postes d'observation de la nature

Jean-Louis Camus veut également multiplier les observatoires à oiseaux. Deux nouveaux viendraient s'ajouter aux trois existants. Le premier serait situé dans la roselière, un poste d'observation de choix, selon l'élu. L'autre serait réservé aux photographes animaliers avec un accès payant et sur réservation. Autre nouveauté annoncée : la construction d'une piscine au sein du village vacances. L'ensemble devrait coûter un million d'euros, financés par la commune, le département, la région, l'Europe et l'Etat par le biais du plan de relance. Les travaux pourraient démarrer en septembre pour une mise en service au printemps-été 2022.