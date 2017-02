Bientôt un parc d'attraction BD à Angoulême ?

C'est un projet qui fait son chemin : le Parc d'attractions BD du Grand Angoulême, baptisé "Imagiland", fait l'objet d'une réflexion depuis deux ans. La décision est attendue d'ici fin Juin.

Depuis deux ans maintenant, les équipes techniques et financières du Grand Angoulême planchent sur le dossier d'"Imagiland", parc d'attractions sur le thème de la bande dessinée. Entre 10 et 12 attractions sont prévues, des animations visuelles autour de la 3D, liées à des personnages de BD, avec une attraction nouvelle chaque année à partir de 2020. 250 à 500 emplois, directs et indirects, pourraient ainsi être créés.

Un partenariat public-privé

C'est d'abord un opérateur, spécialiste des structures de loisirs, qui s'est intéressé au dossier. Des banquiers travaillent sur le projet, mais aussi des financeurs publics, et privés. La décision doit être prise d'ici la fin Juin.

"pas de la poudre de perlin-pinpin"

L'étude de faisabilité, à l'automne dernier, a proposé 3 "crash-tests" : du scénario le plus optimiste au plus pessimiste, et le résultat est toujours favorable. Le projet s'élèverait à 30 millions d'euros dans un premier temps, jusqu'à 55 millions à terme. Pour l'implantation d'Imagiland, trois sites ont été visités : la poudrerie à Angoulême et les anciennes papeteries de Veuze à Magnac n'ont pas été retenues, contrairement aux anciennes carrières Lafarge de Brousse-Marteau à La Couronne.