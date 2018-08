Utah Beach, France

Au départ c'est la région Normandie qui a fait part de ce souhait de voir les plages du Débarquement de 1944 classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Une demande suivie et soutenue en janvier dernier par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Le lieu patrimonial comprend l'ensemble du rivage de la Manche sur lequel eurent lieu les opérations de débarquement à compter du 6 juin 1944 : une bande maritime continue d'environ 80 kilomètres, de Ravenoville, à l'ouest, à Ouistreham, à l'est. Alors pour "séduire" l'Unesco, la Région Normandie avait demandé à chaque site d'organiser une animation entre juillet et septembre un an avant la décision de l'Unesco. Et sur la plage d'Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont ce sera donc le dimanche 2 septembre.

Un pique-nique géant

Les élus du secteur (Sainte-Mère-Eglise, Sainte-Marie-du-Mont, Carentan, Azzeville, Picauville), le Département et la région ont eu l'idée d'organiser le dimanche 2 septembre un pique-nique géant sur la plage d'Utah. Juste avant, des circuits de 17 kms à vélo seront proposés au départ de Sainte-Mère-Eglise, Carentan, Azzeville, Picauville et un circuit à pied au départ de Sainte-Marie-du-Mont. L'idée : rejoindre tous ensemble la plage d'Utah pour midi. Il y aura des animations musicales, un tapis sur le sable avec écrit : "Liberté j'inscris ton nom". Le tout sera filmé par un drône et des T-shirts seront offerts. Objectif : se faire voir de l'UNESCO ! Et mettre en avant la Paix et la Liberté.

Inscriptions souhaitable auprès des bureaux des offices de tourisme de Sainte-Marie-du-Mont et de Carentan. Mais tout le monde sera accepté sur place !

La candidature sera examinée par le comité du patrimoine mondial de l'Unesco lors de sa session de juillet 2019