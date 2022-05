Après Strasbourg et Colmar, bientôt un port de plaisance à Neuf-Brisach. Il devrait ouvrir fin 2024, début 2025. C'est un dossier qui était dans les cartons depuis près de 30 ans. Le territoire de Neuf-Brisach espère de nombreuses retombées économiques.

Après Strasbourg et Colmar, Neuf-Brisach aura bientôt son port de plaisance. Il sera installé près de la caserne des pompiers, dans l'ancien bassin à charbon. C'est un dossier qui était dans les tuyaux depuis 1995 et qui a obtenu le feu vert des financements très récemment.

Retombées économiques importantes attendues pour le territoire de Neuf-Brisach

Il faudra restaurer 4 écluse et déplacer une passerelle. C'est un budget de 15 millions d'euros. Le tout est financé par la région Grand Est, la CEA, des fonds européens et l'Etat. L'ouverture devrait se faire fin 2024, début 2025.

Ce port de plaisance pourra accueillir 122 bateaux de plaisance et 17 péniches logements. Il est prévu aussi de développer le tourisme autour de ce nouveau port, avec l'ouverture d'un club house, d'une capitainerie, mais aussi la location de vélos et des balades en calèches, pour visiter la ville de Neuf-Brisach et ses remparts de Vauban, classés à l'UNESCO.

Les idées ne manquent pas pour l'association Rhin Nautisme qui porte le projet. Les retombées économiques pour le territoire de Neuf-Brisach sont estimées à 3 millions d'euros par an. Mais avant la mise en service, il faut aménager le passage entre Kunheim et Neuf-Brisach. Il faudra aussi faire une étude sur la faune et la flore.

