Bientôt une chapelle au quartier Monconseil à Tours

La chapelle Saint Martin ouvrira ses portes en novembre 2017

Une nouvelle église va voir le jour dans le quartier Monconseil à Tours-Nord. La première pierre a été posée ce vendredi par l'archevêque Mgneur Aubertin. Elle s'appellera la chapelle Saint Martin, du nom du saint patron de Tours. Cette église pourra accueillir de 150 à 200 fidèles. L' endroit choisi se trouve au coeur du nouveau quartier de Monconseil entre la rue de la Chapelle et la rue Daniel Mayer, un quartier qui va apporter 20 à 30 000 habitants supplémentaires à la paroisse Saint Sauveur.

Cantiques et prières étaient au menu de cette cérémonie pour une cinquantaine de fidèles de la paroisse qui pourront rentrer dans cette nouvelle église en novembre 2017. La chapelle Saint Martin suppléera l'église Saint Libert construite en 1978 et qui se dégrade. Ce n'est donc pas l'église de trop pour Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin, l'archevêque de Tours, qui s'extasie devant la future architecture. L' intérieur de cette église sera en ellipse ou en amande ce qui fait que les participants aux offices entoureront l'autel. L' archevêque de Tours a clairement voulu une chapelle de petite taille qui ne ressemble pas une salle polyvalente mais bien à un lieu de recueillement. Il a pris la truelle pour fixer la première pierre et le goupillon pour la baptiser.

Nous reprenons une conception ancienne et assez typique de la région tourangelle, il y a la flèche, la couverture grise, quand on regarde les photos d'un certain nombre d'églises de la région, on s'y retrouve. Et pourtant, il y a quelque chose de tout à fait contemporain" Monseigneur Aubertin

Monseigneur Aubertin pose la première pierre de la future chapelle © Radio France - Denis Guey

Les travaux ont commencé, ils seront entièrement financés par le diocèse, mais il faut trouver deux millions d'euros. C'est pourquoi Monseigneur Aubertin lance un appel aux dons. Sans attendre les futurs donateurs, le diocèse a souscrit un emprunt bancaire modulable remboursable sur 12 ans.