Bientôt une nouvelle statue dans la Vallée des Saints

Saint-Alexis, saint patron des voyageurs, viendra bientôt agrandir la Vallée des Saints de Carnoët. Le chantier commence ce lundi 16 mai, et doit durer un mois. La statue du saint rejoindra ses 170 autres semblables au début du mois juillet.

Comme chaque statue, ce sont des mécènes qui ont proposé le nom de Saint-Alexis à la Vallée des Saints, notamment la Brittany Ferries. La compagnie de transport maritime bretonne fête ses 50 ans cette année et voulait marquer le coup, alors quoi de mieux que d'honorer le saint patron des voyageurs.

Un clin d'œil au président fondateur de la Brittany Ferries, Alexis Gourvennec

C'était l'occasion aussi d'un hommage en forme de clin d'œil à son président fondateur, Alexis Gourvennec, décédé il y a 15 ans. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Pour ce mécénat, la Brittany Ferries s'est associé à la SICA de Saint-Pol-de-Léon, également fondée par Gourvennec, et au Crédit Agricole du Finistère, présidé pendant 19 ans par l'entrepreneur. "C'est bien la statue de Saint-Alexis, pas d'Alexis Gourvennec", insiste Jean-Marc Roué, président du Conseil de surveillance de la Brittany Ferries. Il tisse malgré tout un lien entre le saint évangélisateur venus de l'autre côté de la Manche, et qui participer à "fonder la Bretagne dans la culture qu'on connait aujourd'hui", et l'entrepreneur qui a participé à la "refonte d'une marine commerciale française dans les ports bretons en direction des îles britanniques".

Mais l'érection de la statue de Saint-Alexis n'a été possible qu'après vérification de sa présence en Bretagne. Et il se trouve qu'il y avait à Plougasnou, une chapelle au XVe siècle qui honorait Saint-Alexis. "Pas qu'ici d'ailleurs, mais là c'est juste à côté de Roscoff (là où est basée la Brittany Ferries, NDLR), c'est assez drôle", souligne Sébastien Minguy, directeur de la Vallée des Saints.

Un mois de chantier par deux sculpteurs

La statue est exceptionnellement taillée à Roscoff, juste à côté du siège de la Brittany Ferries, face à la mer et à Plougasnou. Le chantier commence ce lundi et dureront jusqu'au 15 juin. Et pour réaliser la statue du saint, deux sculpteurs, Stéphane Rouget et Lucille Leroy. Une première collaboration entre les deux artistes de la pierre, pour donner vie à ce bloc de granite gris de Louvigné (Ille-et-Vilaine) de 4,25 mètres de haut et 14 tonnes.

La statue rejoindra ensuite la Vallée des Saints début juillet. En attendant, il sera possible de suivre l'évolution du chantier sur le site de la Vallée des Saints.