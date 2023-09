Bienvenue chez vous : la ferme des âges à Diors

François et François sont agriculteurs et tous deux souhaitaient se diversifier de leurs cultures céréalières pour ne plus être tributaires du coût du blé.

Après avoir murement réfléchi, François Moreau et François Devillière se sont mis d'accord sur la culture de la lavande. Les premiers plants sont posés en 2021.

La lavande des aromatiques du Berry. - Maxime Daniel

Deux récoltes plus tard les résultats sont très satisfaisants. Les huiles essentielles bios de lavande sont vendues dans plus de 7 communes de l'Indre et bientôt dans le Cher.

Gage de qualité, certaines pharmacies indriennes vendent les produits des Aromatiques du Berry .

A droite sur la photo, Sébastien Raudier, 1er adjoint de la commune de Diors tente de dynamiser avec succès cette commune de moins de mille âmes avec comme exemple la réception de la conférence sur l'AVC le 27 septembre à 18h00 ou la bourse aux jouets du 08 octobre.